Non manca molto al cambio della guardia in vetta al tennis mondiale maschile, ma questo più che essere un passaggio di testimone è frutto del logorio del tempo dei Big 3. Alla fine della fiera, solo lo scoccare inevitabile della lancette sembra mettere nelle condizioni Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer di passare la mano.

Lo svizzero, che ha annunciato una nuova operazione al ginocchio, pare ormai molto vicino a salutare definitivamente il circuito, mentre Rafa molto sofferente al piede per un problema cronico ha tanti dubbi in testa. Discorso diverso per Nole che, fisicamente, ha conservato una certa integrità e non a caso è riuscito a vincere i tre tornei dello Slam in questo 2021 ed è il favorito n.1 per far suo lo US Open, completando il Grande Slam.

Ad analizzare questi aspetti in una recente intervista a tennis.com è stata la grande campionessa del passato Martina Navratilova. A detta dell’ex fuoriclasse il più grande differenziale tra i tre “titani” e i giovani talentuosi sta nella gestione dei momenti sotto pressione. “Loro sono straordinari, semplicemente di un altro livello rispetto a tutti gli altri, inclusi i giovani emergenti. Se tutti questi giocatori giovani provassero a colpire un bersaglio su un campo di allenamento, dove non c’è pressione, Rafa, Novak e Roger farebbero meglio”, le parole di Martina.

“Consiglio loro di continuare ad allenarsi e migliorarsi perché in un confronto tra i tre citati sani e il resto c’è una sostanziale differenza. E’ chiaro che prima o poi saranno altri a vincere gli Slam, ma per quanto si è visto finora questo dipende più dal tempo di degrado dei campioni che dalla forza dei rivali“, ha chiosato Navratilova.

