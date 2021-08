Tennis, Jasmine Paolini si qualifica per il WTA 1000 di Cincinnati. Sconfitta Donna Vekic

Jasmine Paolini ha staccato il biglietto per il tabellone principale del WTA 1000 di Cincinnati. L’azzurra è riuscita a sconfiggere la temibile croata Donna Vekic nel decisivo turno delle qualificazioni sul cemento statunitense. La 25enne è stata impeccabile contro la numero 56 del ranking WTA e si è guadagnata la possibilità di prendere parte al prestigioso torneo che fa da preludio agli US Open, ultimo Slam della stagione in programma dal 30 agosto.

La toscana, numero 98 al mondo, si è imposta col punteggio di 7-6(2), 6-2 in 1 ora e 32 minuti di gioco. Il successo è arrivato in maniera rocambolesca. Nel primo set aveva strappato il servizio alla balcanica nel secondo game e si era portata sul 3-0, ma poi aveva perso quattro game consecutivi. Paolini ha reagito di personalità, ha concretizzato una palla break avuta a disposizione ed è riuscita a trascinare la contesa a un tie-break dominato in lungo e in largo.

Nel secondo set, invece, non c’è stata storia: perentorio 4-0 della nostra portacolori, che ha poi controllato la situazione senza particolari patemi d’animo. Ora Jasmine Paolini attende di sapere chi dovrà affrontare al primo turno del WTA 1000 di Cincinnati, il cui tabellone principale scatterà lunedì 16 agosto.

Foto: Lapresse