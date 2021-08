Il primo trofeo calcistico della stagione 2021/2022 è del Chelsea. I britannici fanno doppietta con la Champions dello scorso maggio battendo ai rigori il Villareal nella finale di Supercoppa UEFA dopo l’1-1 maturato nei primi 120 minuti di gioco, in un match giocato a viso apertissimo da entrambe le squadre che poteva essere deciso soltanto da una grande intuizione. Ed arriva ad un minuto dal termine dei supplementari, quando Thomas Tuchel manda in campo Kepa Arrizabalaga. Il portiere iberico, scalato in panchina lo scorso anno, entra appositamente per la lotteria dei calci di rigore e compie la sua missione con due parate decisive, distruggendo i sogni della piccola cittadina spagnola arrivata ad un soffio dal sogno.

Ritmi indiavolati sin dal fischio d’inizio, con i Blues a prendersi lentamente il pallino del gioco. Hakim Ziyech è il più in palla degli inglesi, seminando il panico ogni volta che tocca il pallone, ed è proprio lui a firmare il primo gol della partita al ventisettesimo: Marcos Alonso innesca Havertz con un filtrante, il tedesco mette in mezzo per il fantasista marocchino che mette alle spalle di Asenjo con un sinistro sporco. Dia impegna Mendy pochi minuti dopo, seguito da un tiro al volo di Zouma, ma il Chelsea perde Ziyech poco prima di entrare negli spogliatoi, con il marocchino ko a causa di un infortunio alla spalla.

La seconda frazione si apre subito con un enorme pericolo per gli inglesi: Mendy scivola al momento del rinvio regalando il pallone al Villareal, Gerard Moreno riceve il pallone in area e la piazza con il piatto sinistro, ma il portiere senegalese si riscatta toccando quel tanto che basta per deviare il pallone sul palo. Ma gli spagnoli sono più pimpanti e trovano il pari al settantatreesimo, recuperando il pallone su un brutto rinvio di Rudiger; combinazione letale Gerard Moreno-Dia ed il cannoniere iberico mette alle spalle di Mendy di destro. Il Chelsea si ributta in avanti a testa bassa ma ottiene solo un esterno della rete di Marcos Alonso: si va ai supplementari.

Nei trenta minuti addizionali non succede moltissimo, con le due squadre che iniziano a risentire del caldo e della preparazione fisica. Tuchel cambia le carte in tavola, sostituendo il pur ottimo Mendy con il secondo portiere Kepa poco prima della lotteria dei rigori ed il tecnico tedesco ha l’intuizione giusta. L’estremo difensore spagnolo si erge infatti a protagonista assoluto nei tiri dal dischetto, respingendo i tentativi di Mandi e di Raul Albiol al settimo tiro, ribaltando la situazione dopo l’errore in avvio di Havertz e dando il via alla festa per aver riportato la Supercoppa Europea in bacheca dopo 23 anni.

