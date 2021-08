Tiene banco la scelta di Nico Mannion di aver lasciato la NBA a favore della Virtus Bologna, squadra con cui sarà impegnato il prossimo anno. Nelle scorse ore il suo ex compagno ai Golden State Warriors, la star Draymond Green, ha reso noto il suo benestare alla scelta del playmaker della Nazionale, mentre ora vengono fuori delle dichiarazioni del giocatore che spiegano al meglio la sua scelta.

A rivelare queste parole è Jason Dumas di Bleacher Report, che ha riportato in un paio di tweet alcune frasi che il giocatore virtussino gli ha riferito in una chiacchierata telefonica, con tanto di registrazione audio: “Stavamo discutendo di un altro two-way contract. Sinceramente, sento e credo di non essere un two-way player. Sento di essere un giocatore da NBA e di meritare un contratto garantito. Questo è uno dei passi che devo fare per dimostrare di esserlo. Non penso avrei avuto l’opportunità di farlo, da two-way”.

Delle parole che confermano come il playmaker classe 2001 abbia preso questa decisione non perché pressato dall’esterno o per altre situazioni, ma che abbia ragionato con la sua testa scegliendo in maniera coscienziosa il ritorno in Italia, dove avrà come maestri di spicco due giocatori di livello europeo come Milos Teodosic e Stefan Markovic.

Lo stesso Dumas conferma come ad aver avuto un gran peso su questa scelta sia stato proprio Draymond Green, a cui Mannion ha chiesto molti consigli, e come l’allenatore Steve Kerr abbia appoggiato la scelta dell’azzurro di sbarcare in Italia, in previsione dunque di un ritorno in NBA che potrebbe accadere fra uno o due anni.

Credit: Ciamillo