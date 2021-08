Scott Redding trionfa in gara-2 del Gran Premio di Repubblica Ceca per quanto riguarda il Mondiale Superbike 2021. Il pilota della Ducati ha chiuso davanti a Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) ed a Jonathan Rea (Kawasaki) che ha chiuso il podio.

Comprensibilmente soddisfatto nel post gara Redding ha espresso così tutta la sua gioia: “Ho messo tutto quello che avevo questo weekend. Mi sono sentito un po’ triste dopo Gara 1 perché abbiamo fatto un gran lavoro ma non siamo riusciti a vincere. Mi sono lasciato tutto alle spalle, ho chiesto scusa per aver esagerato ieri. Abbiamo fatto una gran gara in Superpole Race, purtroppo ho faticato solo all’inizio e gli altri sono scappati. Mi sono detto che rimaneva solo una gara da giocarmi questo pomeriggio”.

Il pilota della Ducati, così come riporta la Gazzetta dello Sport, ha potuto anche fare una dedica molto speciale: “Mi sono sentito molto bene con la moto, avevo un bel ritmo. I giri passavano e vedevo crescere il gap, sono riuscito ad acquistare un po’ di margine e di tranquillità in più solo negli ultimi giri. È bello poter vincere con il casco dedicato a Brad Jones e rilanciarmi in classifica“.

Photo LiveMedia/Otto Moretti