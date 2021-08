Sunisa Lee parteciperà a Dancing With The Stars. La Campionessa Olimpica gareggerà in NCAA. Il sistema NIL per guadagnare soldi

Sunisa Lee parteciperà a Dancing With The Stars, la 30ma edizione del celeberrimo show statunitense di danza che andrà in onda a partire da fine settembre. Il pubblico italiano conosce questo format con il nome di Ballando con le Stelle, ormai un grande classico di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La fresca Campionessa Olimpica all-around sarà dunque protagonista sugli schermi a stelle e strisce tra poco più di un mese. Al momento non si sa ancora con quale ballerino professionista farà coppia e non si conoscono i nomi dei 13 avversari, visto che il suo nome è stato il primo a essere ufficializzato. Stiamo parlando della nuova Reginetta della ginnastica artistica, colei che ha conquistato la medaglia d’oro nel concorso generale dei Giochi dopo il forfait della grandissima favorita Simone Biles.

La 18enne, che ai Giochi ha conquistato anche l’argento nella gara a squadre e il bronzo alle parallele asimmetriche, seguirà le orme di altre grandi ginnaste americane come Simone Biles, Aly Raisman, Shawn Johnson, Nastia Liukin e Lauren Hernandez, che vinse l’edizione del 2016 subito dopo le Olimpiadi. La parentesi televisiva, che comunque durerà massimo tre mesi, sarà sostenuta in parallelo con la carriera accademica. Sunisa Lee inizierà infatti il suo percorso all’Università di Auburn, sarà una matricola del corso di marketing (gli studenti del primo anno si chiamano “freshman”) e gareggerà con i colori di questo Ateneo nel campionato NCAA. Si tratta di una novità assoluta, perché da quest’anno è cambiato il regolamento: fino a pochi mesi fa, infatti, una ginnasta doveva scegliere obbligatoriamente tra il percorso da atleta professionista (dunque monetizzare le proprie prestazioni e disputare esclusivamente gare elite) e la carriera da studentessa (in pedana solo per competizioni universitarie e senza la possibilità di avere ricavi economici dalla propria attività).

Ora è subentrato il sistema NIL (acronimo di “name, image, likeness”) che permette di trarre profitto dalla propria immagine. Sunisa Lee avrà dunque la possibilità di studiare, gareggiare con le Tigers (questo il soprannome della squadra al momento allenata da coach Jeff Graba, curiosamente il fratello gemello di Jess, colui che ha guidato l’atleta verso il titolo a cinque cerchi) e contemporaneamente disputare i grandi eventi internazionali della prossima stagione con il body degli USA (i Mondiali di ottobre, soprattutto). Si tratta chiaramente di una possibilità, anche se la diretta interessata ha già dichiarato di volersi gustare fino in fondo l’esperienza universitaria e appare davvero molto difficile che possa smettere la carriera elite senza disputare una gara da Campionessa Olimpica nel circuito che conta davvero (dunque non in NCAA).

Foto: Lapresse