Sport in tv, Sky Sport presenta i palinsesti della stagione 2021/2022

Sky Sport: la tua casa dello sport. E’ questo il “claim” con il quale la pay-tv ha presentato ieri, nella cornice dello Spirit de Milan, locale del capoluogo milanese, i palinsesti relativi alla stagione 2021/2022. Conferme e novità: andiamo a vedere il quadro completo.

CALCIO – La stagione del grande calcio su Sky è già cominciata con i primi turni di tutti e tre i campionati professionistici italiani: la Serie A TIM (3 partite per ogni turno e un totale di 114 match a stagione), la Serie BKT (tutti i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout), la Serie C (fino a 8 gare per ogni giornata su satellite e digitale terrestre).

Hanno già iniziato a regalare gol e spettacolo anche i campionati esteri, elemento fondamentale dell’offerta calcistica di Sky, con le prime giornate della Ligue 1 francese, della Bundesliga tedesca e della Premier League inglese. Mai come in questa stagione si attendono gol ed emozioni da questi campionati, imperdibili per gli appassionati di calcio, che su Sky si potranno godere la stagione delle grandi stelle protagoniste del calciomercato mondiale come Messi al PSG, Ronaldo allo United, Lukaku al Chelsea. Aspettando di ritrovarli tutti dal 14 settembre con il via della fase a gironi di UEFA Champions League (con 121 incontri a stagione), UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League (tutti i match di entrambe le Coppe anche grazie a Diretta Gol), per un totale di oltre 1.600 match a stagione.

Inoltre, Sky è la tv della Serie A maschile e femminile di calcio a 5 per i prossimi due anni, oltre a trasmettere la nona edizione della FIFA Futsal World Cup 2021 (12 settembre-3 ottobre 2021), la FIFA U20 Women’s World Cup 2022 e la UEFA Youth League.

OLTRE 20 DISCIPLINE SPORTIVE – Una grande varietà di discipline sportive, emozioni da vivere live, imprese da ricordare e campioni per cui tifare. A partire dai motori, con le gare dei Mondiali di Formula 1, MotoGP (con cui fra l’altro è stato rinnovato l’accordo per altre quattro stagioni) e Superbike in programma su Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP, tra cui il GP d’Italia di F1 del 12 settembre a Monza e il doppio appuntamento del 19 settembre e del 24 ottobre sulla pista dedicata a Marco Simoncelli a Misano. Senza dimenticare tutti gli altri campionati motoristici (F2, F3, Formula E, Ferrari Challenge, Porsche SuperCup, DTM, Moto2, Moto3, MotoE, CIV e CEV, BMW M2 CS Racing Cup Italy) e il grande ritorno su Sky dell’Indycar Series, a partire dalla stagione 2022. In totale più di 260 appuntamenti e oltre 910 ore live.

Su Sky Sport Tennis, il canale dedicato al tennis e al padel, i grandi appuntamenti con gli ATP Masters 1000, Wimbledon e le prossime Nitto ATP Finals di Torino (14-21 novembre), che saranno seguite con una copertura straordinaria live da Torino, oltre a una selezione di tornei ATP 500, ATP 250, alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals d i Milano (9-13 novembre) e alla ATP Cup del prossimo gennaio, trasmessi grazie alla partnership con SuperTennis, visibile in HD per i clienti Sky al canale 212. Continua anche il World Padel Tour 2021 con sei tornei Open tra cui spicca il Sardegna Open (6-12 settembre), i Masters di Barcellona (13-19 settembre) e Buenos Aires (22-28 novembre), fino alla conclusione con il Madrid Master Final (16-19 dicembre). Oltre a questa offerta, gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire i canali Eurosport, dove ad esempio sono iniziati gli US Open di tennis.

In attesa che su Sky Sport NBA riparta la stagione della pallacanestro americana (dal 19 ottobre), dal 30 settembre su Sky Sport Arena arrivano due grandi novità per tutti gli appassionati di basket: la Turkish Airlines EuroLeague e la 7 DAYS EuroCup. Senza dimenticare gli appuntamenti con EuroBasket 2022, con la Nazionale italiana rilanciata dalle Olimpiadi che giocherà il suo girone in casa, a Milano, l’AmeriCup 2022 e la AsiaCup 2022.

Sui canali sportivi di Sky una grande offerta di rugby, con l’Autumn Nations Series (il 6 novembre si giocherà Italia–Nuova Zelanda), gli eventi organizzati da Sanzaar (il Rugby Championship 2021 e le finali dei campionati neozelandese e sudafricano), l’Heineken Champions Cup e l’European Challenge Cup 2021/22. E nel 2022 la programmazione della palle ovale si impreziosisce ancora di più anche grazie al Sei Nazioni (oltre al Sei Nazioni U20 e il Sei Nazioni Women). E poi il golf, con l’Augusta Masters, il PGA Championship, lo US Open e il The Open Championship. Da non perdere il prossimo appuntamento con l’Op en d’Italia (2-5 settembre). E ancora: l’atletica leggera, con gli Azzurri straordinari protagonisti a Tokyo, che vedremo su Sky con la Wanda Diamond League che potremo seguire fino al 2023 e che quest’anno termina con gli ultimi due meeting, a Bruxelles (3 settembre) e Zurigo (8-9 settembre), che vanno ad aggiungersi a quelli del World Athletics Continental Tour Gold 2021. Tra i grandi eventi sportivi di Sky, anche la International Swimming League di nuoto, il baseball americano della Major League Baseball 2021 e i programmi ufficiali della All Elite Wrestling 2021, in un palinsesto di appuntamenti di altri sport che andrà ad arricchirsi nel corso della stagione.

PROGRAMMAZIONE E VOLTI NUOVI – Calcio, motori, tennis, basket, rugby, golf, atletica, padel e tanti altri sport: in totale più di 20 discipline, le grandi competizioni sportive con oltre 8 mila 300 ore di diretta, raccontate con la passione e la competenza della squadra di talent e giornalisti Sky sui 10 canali Sky Sport.

La casa dello sport accoglie anche nuovi volti: Antonio Conte, special guest negli studi della Champions League e di calcio internazionale per la stagione 2021/2022, oltre che protagonista del nuovo spot di Sky in onda a partire dai prossimi giorni, e Melissa Satta, nuovo volto di “Sky Calcio Club” la domenica sera con Fabio Caressa, e conduttrice di “Goal Deejay”, programma che chiuderà la tre giorni di coppe europee.

