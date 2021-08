Softball, Serie A1 2021: MKF Bollate vincente su Parma con sofferenza, Castellana e Forlì si dividono le vittorie

Sei le partite giocate nel sabato che già decide alcuni verdetti della Serie A1 di softball. Le questioni riguardano soprattutto la parte inferiore della classifica, quella che porta direttamente alla salvezza, ma anche dalle parti della zona alta ci sono cose interessanti.

Due successi per 1-0 dell’MKF Bollate, che non ha mai del tutto in mano la situazione contro un coriaceo Taurus Donati Gomme Parma. In gara-1 serve l’extra inning con due errori difensivi ducali dopo la gran sfida al lancio tra Greta Cecchetti e Alice Ghillani (2 e 3 valide concesse), mentre in gara-2 c’è la no hitter di Caylan Arnold e un’altra conclusione oltre la settima ripresa. Stavolta, tra bunt di Bigatton e basi intenzionali, si riempie il diamante ed Elisa Cecchetti trova la valida decisiva.

Nuoro manda il New Bollate al playout contro l’ultima del girone B, con due vittorie molto nette, rispettivamente per 8-1 e 8-3. Grandi protagoniste per le sarde sono in un caso Erika Piras e nell’altro Eliska Thompsonova.

A proposito di girone B, c’è la divisione della posta tra Castellana e Forlì. Nella partita con le lanciatrici italiane, la prima, è Cacciamani con un triplo nel terzo inning ad avviare il meccanismo che porta le forlivesi dal 2-0 già maturato fino al 5-0, prima del 6-2 finale. Nella seconda gara, invece, si ribalta tutto, con la manifesta che premia le Thunders per 7-0 dopo sei inning. Morgan Ray concede solo quattro valide, Laura Campalani ed Elizabeth Sugg fanno la differenza in attacco.

Foto: FIBS / Manguera Prensa