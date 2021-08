Softball, Coppa dei Campioni 2021: cade Forlì, due su due per Bollate nella seconda giornata

Prosegue la Coppa dei Campioni di softball 2021, e lo fa con ben due italiane in campo, Forlì e Bollate, che sono scese in campo per due volte nella seconda giornata, ottenendo alterne fortune, ma restando tra le prime cinque del round robin.

La prima a scendere in campo è stata Forlì, che nel primo incontro ha ceduto 1-0 alle spagnole del Rivas, tornando però a sorridere in serata, sconfiggendo 6-0 le RusStars, poi avversarie anche di Bollate, con la formazione romagnola che ha chiuso in quarta posizione.

Primato raggiunto invece per Bollate, capace di aprire la giornata con un 10-1 al Les Comanches, e proseguendo in serata proprio contro le RusStars. Le russe sono partite meglio, passando in vantaggio nel primo inning, prima della rimonta delle lombarde, che hanno allungato fino al decisivo 16-1.

Foto: Valerio Origo