Softball, Coppa dei Campioni 2021: Forlì vince, finale tutta italiana contro Bollate

Sarà una finale tutta italiana nella Coppa dei Campioni di softball 2021, con Forlì che ha sconfitto 14-4 le Barracudas Zurigo, chiudendo in appena quattro inning, dopo un 8-0 di parziale nell’ultima frazione, in una gara in cui Suka Van Gurp ha messo a segno due fuoricampo.

Due su tre invece per la capolista Bollate, che ha iniziato sconfiggendo 2-1 le slovacche dell’Apollo Bratislava, continuando con una sconfitta, la prima del torneo, contro le olandesi del ROEF, mentre in serata è arrivato il successo contro Praga per 7-0.

La finale sarà dunque tutta italiana, con Forlì e Bollate che si daranno battaglia a caccia del titolo, a partire dalle ore 15 allo Stadio di Buttrio.

Foto: Valerio Origo