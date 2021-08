Sci alpino, Sofia Goggia annuncia il suo nuovo head sponsor: Red Bull sarà il marchio

Si pensa a un nuovo inizio per dimenticare le sofferenze del passato. A Breuil-Cervinia si lavora alacremente per essere pronti per un’annata nella quale i Cinque Cerchi saranno l’obiettivo principale. Sofia Goggia ha grandi motivazioni, lei che l’oro olimpico in discesa a PyeongChang se lo è messo al collo e la voglia di concedere il bis a Pechino c’è, dimenticando le disavventure della stagione scorsa.

Cambiamento in vista: sul casco della campionessa bergamasca ci sarà un nuovo marchio, ben noto ormai a tutti gli appassionati di sport. Si tratta di Red Bull, azienda di bevande energetiche nata in Austria che già da anni supporta l’azzurra a livello logistico. Un nuovo head sponsor per lei, al posto dello storico partner Falconeri che ha caratterizzato gli ultimi 4 anni della sua attività agonistica sulle nevi, che la accumuna a grandi campioni sportivi d’attualità, come Dorothea Wierer nel biathlon.

Guardando al passato, il celebro brand austriaco ha accompagnato la carriera di un’atleta che Sofia ha particolarmente a cuore, ovvero Lindsey Vonn, con cui l’azzurra ha avuto modo anche di confrontarsi.

E così, parafrasando anche un celebre spot, che la fuoriclasse nostrana ha annunciato sui social questa novità: “Ali per volare e radici per tornare. Il mio nuovo casco rappresenta questo. E’ per me un immenso onore avere lo stesso sponsor con cui il mio idolo Lindsey Vonn ha scritto la storia di questo sport! Sono orgogliosa di entrare a far parte di questo team: grazie Red Bull”, le parole di Sofia.

Il POST SOCIAL DI SOFIA GOGGIA

Foto: LaPresse