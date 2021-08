Scherma, quando gareggia Bebe Vio alle Paralimpiadi. Obiettivo doppio oro nel fioretto

Bebe Vio vuole essere grande protagonista alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. La portabandiera dell’Italia era già attesa nelle gare di sciabola, ma per motivazioni che non ha potuto precisare non è scesa in pedana nella giornata di ieri. La veneta ha dunque rinviato l’appuntamento di qualche giorno e la vedremo all’opera esclusivamente nell’amato fioretto, dove si presenterà per bissare il titolo conquistato cinque anni fa a Rio 2016.

La nostra portacolori ha tutte le carte in regola per imporsi nella gara individuale e per scrivere una nuova pagina di storia della scherma paralimpica: l’appuntamento è per sabato 28 agosto, a partire dalle ore 02.00 italiane (semifinali e finali poco prima di pranzo alle nostre latitudini). Il giorno successivo l’azzurra cercherà anche di trascinare le compagne verso il sigillo nella gara a squadre, provando a migliorare il bronzo dell’ultima edizione. La missione sembra più complessa, ma i mezzi a disposizione di questo gruppo sono enormi.

Di seguito tutte le date e il programma di quando gareggia Bebe Vio alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e Rai Sport, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA BEBE VIO ALLE PARALIMPIADI?

SABATO 28 AGOSTO:

Dalle ore 02.00 Fioretto individuale, categoria B

DOMENICA 29 AGOSTO:

Dalle ore 02.00 Fioretto a squadre (con Ionela Andreea Mogos e Loredana Trigilia)

COME VEDERE LE GARE DI BEBE VIO ALLE PARALIMPIADI?

Diretta tv su Rai 2 e Rai Sport.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse