Martina Caironi vuole essere grande protagonista alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra sarà impegnata nel salto in lungo e nei 100 metri, specialità in cui ha vinto due medaglie d’oro agli ultimi Mondiali e un argento e un oro alle Paralimpiadi di Rio 2016. La bergamasca se la dovrà vedere con altre due azzurre particolarmente quotate sui 100 metri, dove potrebbe consumarsi addirittura una spettacolare tripletta tricolore grazie a Monica Contrafatto e Ambra Sabatini.

L’appuntamento è per giovedì 2 settembre nel salto in lungo e per sabato 4 settembre sui 100 metri. Di seguito tutte le date e il programma di quando gareggia Bebe Vio alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e Rai Sport, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA MARTINA CAIRONI ALLE PARALIMPIADI?

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE:

12.00 Salto in lungo femminile T63, finale

SABATO 4 SETTEMBRE:

04.02 100 metri femminile T63, qualifiche

14.26 100 metri femminile T63, finale

COME VEDERE LE GARE DI MARTINA CAIRONI ALLE PARALIMPIADI?

Diretta tv su Rai 2 e Rai Sport.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

