Ciclismo su pista, Paralimpiadi Tokyo: tris di ori per la Gran Bretagna

Si chiude il programma del ciclismo su pista alle Paralimpiadi di Tokyo: assegnati nella notte italiana gli ultimi tre titoli in palio, andati tutti alla Gran Bretagna, che conquista anche un argento ed un bronzo. Argenti per Irlanda e Cina, bronzi per Francia e Spagna.

Nei 1000 metri a cronometro della classe B maschile doppietta britannica con Neil Fachie (pilota Matthew Rotherham) che va al record del mondo in 58.038 e batte il connazionale James Ball (pilota Lewis Stewart), secondo in 59.503. Bronzo al transalpino Raphael Beaugillet (pilota Francois Pervis) in 1:00.472.

Nei 3000 metri ad inseguimento individuale della classe B femminile la britannica Lora Fachie (pilota Corrine Hall) batte in finale per l’oro l’irlandese Katie-George Dunlevy (pilota Eve McCrystal), mentre il bronzo va alla britannica Sophie Unwin (pilota Jenny Holl).

Nei 750 metri sprint a squadre della classe C1-5 mista / open la Gran Bretagna supera in finale la Cina, mentre la medaglia di bronzo va alla Spagna.

