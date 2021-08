Scacchi, World Cup 2021: Karjakin e Duda in finale e ai Candidati, Magnus Carlsen sconfitto in semifinale. Donne, Kosteniuk vittoriosa

Resta ormai da decidere solo il vincitore dell’edizione 2021 della World Cup, in corso di svolgimento a Sochi. Il resto è già tutto chiaro: Jan-Krzyzstof Duda e Sergej Karjakin vanno al Torneo dei Candidati 2022, e se per il polacco è la prima volta assoluta, per il russo si tratta di un ritorno, lui che era già stato sfidante di Magnus Carlsen nel 2016. A proposito del norvegese, è stato sconfitto agli spareggi proprio da Duda, cose che lo costringerà a giocare per il terzo posto con l’altro russo Vladimir Fedoseev.

Per quanto riguarda la sfida tra i due russi, è Karjakin ad aggiudicarsela senza arrivare agli spareggi, ma semplicemente vincendo la seconda partita, sfruttando la potentissima coppia di pedoni centrali con il Bianco, lasciata andare da un’errata strategia di Fedoseev. Tanto basta per l’1.5-0.5 che lo trascina in finale e ai Candidati.

Più complicata la questione Carlsen-Duda, con il polacco in possesso di un buon vantaggio nella seconda partita, anche se non semplice da sfruttare vista l’attività dei pezzi del Nero (il norvegese, nel caso). Risultato: finale di Cavallo e due pedoni contro Torre, patta. Nella seconda di spareggio, invece, va sotto per due volte, sfrutta imprecisioni di Duda per rientrare, ma, con il Bianco, alla 55a mossa commette un errore fatale di Alfiere che libera il campo all’affondo con il pedone della colonna a e al conseguente abbandono del Campione del Mondo alla 74a.

A vincere la manifestazione femminile, invece, è Alexandra Kosteniuk nel derby finale su Aleksandra Goryachkina: una serie incredibile di errori nel finale di quest’ultima nella prima partita porta il punto diretto a Kosteniuk, non recuperato nella seconda sfida. Terzo posto per la cinese Zhongyi Tan, vittoriosa sull’ucraina Anna Muzychuk per 2.5-1.5 agli spareggi.

Foto: Bart Lenoir / Shutterstock.com