Rally, Sébastien Loeb potrebbe rientrare nel Mondiale con M-Sport

Sébastien Loeb potrebbe tornare nel Mondiale Rally per alcune prove selezionate con M-Sport. Il team che gestisce le Ford nel WRC sta trattando con il pluricampione francese che nelle ultime annate ha collaborato con Hyundai.

Ford ed M-Sport stanno lavorando allo sviluppo della nuova Puma Rally1 Hybrid, auto che gareggerà nella classe regina del FIA World Rally Championship il prossimo anno. Il marchio americano ha esordito nelle scorse settimane con delle prove sullo sterrato e sull’asfalto.

Malcolm Wilson, boss di M-Sport, ha confermato ai microfoni di ‘Dirtfish’: “Confermo, con Séb stiamo parlando. Ma al momento non saprete nient’altro che questo”. Non ci sono quindi altri dettagli, ma la possibilità di rivedere in azione il transalpino è alta.

Attualmente gran parte dello sviluppo della nuova auto è nelle mani di Adrien Fourmaux. Il giovane pilota del team britannico è al debutto in questa stagione con le Plus in alcune prove selezionate al posto del finnico Teemu Suninen. Il connazionale di Loeb è una scommessa di M-Sport che ora ha nel mirino il nove volte campione del mondo.

