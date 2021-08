Il Rally del Giappone (11-14 novembre), dodicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale WRC 2021 è a forte rischio. La tappa asiatica, che per il momento è ancora presente nel calendario, potrebbe venire a breve depennata dal calendario per colpa delle recenti restrizioni del Governo nipponico per le ben note questioni legate alla pandemia.

Vista la cancellazione del Gran Premio di Formula Uno di Suzuka di pochi giorni or sono, appare ormai inevitabile che la stessa sorte toccherà anche al Rally nipponico. “La FIA continua a lavorare con gli organizzatori del Rally del Giappone – assicurano per mezzo di un comunicato – accanto alle autorità nazionali e locali per assicurare la sicurezza e l’effettivo successo dell’evento, così come facciamo con tutti gli eventi WRC in questo periodo così difficile. Prenderemo decisioni basate sulle condizioni relative al Mondiale Rally”.

Come accaduto nel 2020 la situazione del calendario è sempre stata in divenire ma, a differenza di un anno fa, si era già pensato a diverse opportunità alternative come Monza, Turchia, Lettonia, Belgio, Argentina e Acropolis. Potrebbe succedere quindi per la quarta volta in stagione, perché con l’eventuale cancellazione del Rally del Giappone, i promotori del WRC dovrebbero far entrare in calendario l’ACI Rally Monza Italia.

Qualora dovesse essere inserito in calendario, l’evento brianzolo verrebbe svolto nel primo fine settimana del mese di dicembre, dunque dal 3 al 5, con la conseguente cancellazione dell’edizione 2021. La gara potrebbe ricalcare quanto fatto lo scorso anno, ma con una giornata in più dedicata alle prove speciali fuori dall’autodromo, prima del gran finale da vivere all’interno del tracciato di Monza.

Foto: Lapresse