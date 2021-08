Rafael Nadal soffre della sindrome di Müller-Weiss: di che malattia si tratta? Soffre dal 2005: le origini del fastidio al piede

Rafael Nadal si è cancellato dai tornei di Toronto e Cincinnati a causa di un problema fisico. Lo spagnolo aveva deciso di saltare Wimbledon e le Olimpiadi dopo essere stato sconfitto da Novak Djokovic nella semifinale del Rolad Garros, in modo da poter trascorrere un lungo periodo di riposo e riabilitazione. Al rientro, al torneo ATP 500 di Washington, si è dovuto arrendere prematuramente al cospetto di Llyod Harris e successivamente ha preso la decisione di saltare gli altri appuntamenti di avvicinamento agli US Open. Il mancino di Manacor sta accusando un fastidio al piede sinistro, su cui il media iberico puntodebreak si è soffermato.

Secondo un consulto di Pilar Nieto, specialista in podologia a Valencia, il problema di Rafael Nadal sarebbe collegato alla Sindrome di Müller-Weiss, che lo sta influenzando dal 2005 e la cui diagnosi ha rischiato di compromettere la sua carriera. Nadal ebbe le prime avvisaglie al torneo di Shanghai 2005 e ha rivelato di aver adottato un plantare molto aggressivo che devia il fulcro del piede sinistro.

Pilar Nieto si è soffermato su questa sindrome: “La malattia di Müller-Weiss è degenerativa ed è una displasia dello scafoide tarsale, una deformità di una delle ossa situate nella parte centrale del piede, è essenziale per la sua mobilità. Inoltre, a causa dei suoi sintomi, del modo in cui si manifesta, l’artrosi che di solito si presenta e che è percepibile solo attraverso la radiologia è solitamente difficile da diagnosticare fino a quando non è avanzata. Lo scafoide è un osso essenziale nella biomeccanica del piede ed è l’ultimo osso ad ossificarsi nel nostro sviluppo, per cui potremmo dire che lo rende più vulnerabile. Al di là della progressiva scomparsa del dolore nella zona, Nadal ha subito delle lesioni in altre parti del corpo, avendole sovraccaricate per cercare di evitare movimenti bruschi col piede. Infatti, i problemi fisici alle ginocchia (ai tendini delle rotule in particolare) sono una conseguenza della Sindrome di Müller-Weiss”.

Vedremo se Rafael Nadal riuscirà a disputare gli US Open, ultimo Slam della stagione di tennis in programma dal 30 luglio. Il dolore sembra essere importante, ma il fuoriclasse spagnolo farà di tutto per provare a essere protagonista sul cemento statunitense e cercare di mettere in difficoltà Novak Djokovic, grande favorito della vigilia.

Foto: Lapresse