Programma MotoGP, orari e tv GP Gran Bretagna 2021: palinsesto Sky, DAZN, TV8 27-29 mese

Archiviato double header di Spielberg, il Motomondiale si trasferisce a Silverstone per affrontare il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo atto della stagione 2021. In MotoGP Fabio Quartararo sta costruendo, gara dopo gara, la conquista di quello che sarebbe il suo primo titolo iridato.

Il francese non ha perso punti dai piloti Ducati nelle due competizioni disputate in terra austriaca, su un tracciato decisamente favorevole alla Casa di Borgo Panigale. Francesco Bagnaia e Johann Zarco sono quindi in affanno nella corsa all’iride, mentre l’alfiere della Suzuki Joan Mir, Campione del Mondo in carica, sembra intenzionato a vendere cara la pelle nonostante il distacco accumulato sinora.

Attenzione agli orari! La Gran Bretagna è in fuso orario diverso dal nostro. Inoltre la contemporaneità con il GP di Belgio di Formula Uno comporterà che il programma sia differente rispetto alle abitudini.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura in chiaro di prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta l’intero weekend: prove libere, qualifiche, warm-up e gara di ogni classe. Inoltre Sky Sport Uno (201) proporrà la gara di Moto3 e quella di MotoGP.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN. Le differite saranno disponibili su TV8.it.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2021 – MOTOMONDIALE

VENERDI’ 27 AGOSTO

10.00-10.40 Moto3, prove libere 1

10.55-11.40 MotoGP, prove libere 1

11.55-12.35 Moto2, prove libere 1

14.15-14.55 Moto3, prove libere 2

15.10-15.55 MotoGP, prove libere 2

16.10-16.50 Moto2, prove libere 2

SABATO 28 AGOSTO

10.00-10.40 Moto3, prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP, prove libere 3

11.55-12.35 Moto2, prove libere 3

13.35-13.50 Moto3, Qualifiche – Q1

14.00-14.15 Moto3, Qualifiche – Q2

14.30-15.00 MotoGP, prove libere 4

15.10-15.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

16.10-16.25 Moto2, Qualifiche – Q1

16.35-16.50 Moto2, Qualifiche – Q2

DOMENICA 29 AGOSTO

10.00-10.20 Moto3, warm-up

10.30-10.50 MotoGP, warm-up

11.00-11.20 Moto2, warm-up

12.20 Moto3, GARA

14.00 MotoGP, GARA

15.30 Moto2, GARA

