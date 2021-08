Programma F1, orari e tv GP Belgio 2021: palinsesto Sky e TV8 27-29 agosto

La lunga pausa estiva della Formula Uno è prossima alla conclusione. Il Circus è infatti pronto a tornare in azione a Spa-Francorchamps, atto primo di un intenso trittico di gare. Infatti nel weekend del 27-29 agosto si disputerà il Gran Premio del Belgio, il quale aprirà la seconda parte di stagione. Successivamente, la F1 si trasferirà a Zandvoort per il GP d’Olanda (5 settembre) e a Monza per quello d’Italia (12 settembre).

Lewis Hamilton e Max Verstappen sono in piena bagarre per la conquista del titolo mondiale. L’olandese si era issato a +32 sul britannico dopo il Gran Premio d’Austria, ma nelle successive due gare ha racimolato solo cinque punti, complici soprattutto due incidenti nei quali è risultato del tutto incolpevole. Al contrario, l’inglese, grazie al suo talento e alla sua proverbiale buona sorte, è stato in grado di ribaltare la situazione, riprendendo la vetta della classifica iridata con 8 lunghezze di vantaggio sul rivale. Dunque, come seguire in TV l’infuocata bagarre per il titolo nella tappa belga?

TV A PAGAMENTO – L’intero Gran Premio del Belgio sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201), su cui verranno proposte tutte le sessioni, dalle prove libere alla gara.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere.

STREAMING – Il Gran Premio del Belgio potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre sarà visibile la differita su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA GP BELGIO F1 2021

Il palinsesto di Sky Sport F1/HD

Venerdì 27 agosto

ore 10.00-11.00, F3, Prove libere, diretta

ore 11.30-12.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 13.50-14.30, F3, Qualifiche, diretta

ore 15.00-16.00, F1, Prove libere 2, diretta

ore 17.20-18.20, Porsche SuperCup, Prove libere, diretta

Sabato 28 agosto

ore 10.30, F3, Gara I, diretta

ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 13.45, Porsche SuperCup, Qualifiche, diretta

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 17.50, F3, Gara II, diretta

Domenica 29 agosto

ore 10.30, F3, Gara III, diretta

ore 12.00, Porsche SuperCup, Gara, diretta

ore 15.00, F1, Gara, diretta

Il palinsesto di TV8/HD

Sabato 28 agosto

ore 19.00, F1, Qualifiche, differita

Domenica 29 agosto

ore 19.00, F1, Gara, differita

Foto: La Presse