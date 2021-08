Pattinaggio di figura: cancellato il Memorial Ondrej Nepela 2021

Lampi all’orizzonte nel cielo del pattinaggio di figura, sperando si tratti di bravissimi temporali, quelli estivi e passeggeri. Il Trofeo Internazionale Memorial Ondrej Nepela infatti, inserito all’interno del circuito di seconda fascia ISU Challenger Series e pianificato a Bratislava (Cecoslovacchia) dal 30 settembre al 2 ottobre, è stato ufficialmente cancellato. La notizia, che circolava già da diverse ore e comunicata ufficiosamente da alcune Federazioni, è stata diffusa nella tarda mattinata di giovedì 12 agosto, non con una nota vera e propria ma con un intervento grafico nel sito ufficiale dell’ISU, in cui appare appunto la scritta “Cancelled” nella sezione dedicata all’evento.

Ad oggi non sono note le motivazioni che hanno spinto l’organizzazione ad annullare la competizione per il secondo anno consecutivo. Non volendo fare tuttavia ipotesi a tutti i costi, appare chiaro come il protrarsi della pandemia stia portando e probabilmente porterà ancora a delle modifiche sostanziose nel calendario della stagione 2021-2022.

Rimangono dunque nove, salvo ulteriori comunicazioni, le gare legate al circuito Challenger Series che, ricordiamo, verrà inaugurato in Italia, nello specifico a Bergamo, con il Lombardia Trophy, in scena all’IceLab Arena dal 10 al 12 settembre. La chiusura, come tradizione, sarà invece affidata alla Golden Spin, prevista a Zagabria (Croazia) dall’8 al 12 dicembre.

La cancellazione dell’Ondrej Nepela è il secondo fatto rilevante della nuova annata sportiva. La settimana scorsa infatti la Federazione Russa è stata costretta a ritirare tutti i suoi pattinatori dalle prime due tappe del circuito Junior Grand Prix, programmate a Courchevel (Francia), dopo la decisione del Governo francese di inserire proprio la Russia tra i paesi indicati come zona rossa, dunque imponendo un regime di quarantena obbligatorio a tutti i cittadini considerati “a rischio” in arrivo nel territorio d’Oltralpe.

Foto: Ondrej Nepela Memorial