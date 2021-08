Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Courchevel: test importante per Ginevra Negrello nella seconda tappa

Avrà certamente un sapore particolare la seconda tappa del circuito Junior Grand Prix 2021-2022 di pattinaggio artistico, in scena nuovamente a Courchevel (Francia) dal 26 al 28 agosto 2021. Per l’occasione infatti farà il suo esordio stagionale l’azzurra Ginevra Negrello, atleta che sarà senza dubbio una delle protagoniste più osservate nella specialità individuale femminile.

Per la varesina seguita da Alessandra Buzzi e Mirko Antolini il ghiaccio francese sarà una vera e propria prova generale in vista del Lombardia Trophy di Bergamo, una delle gare chiave della stagione, dove verosimilmente si giocherà la possibilità di partecipare (insieme a Lara Naki Gutmann e Lucrezia Beccari) al Nebelhorn Trophy di Oberstdorf, Trofeo di fondamentale importanza in cui verranno assegnati gli ultimi posti per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Per Negrello sarà la seconda volta al Grand Prix Junior dopo il debutto, di primissimo piano, avvenuto a Krasnoyarsk nel 2019, dove ha centrato una incoraggiante decima posizione. Nel corso del tempo inoltre l’esperienza in campo internazionale della nostra si è allargata sempre di più, culminando con le due performance di alto livello in categoria maggiore al World Team Trophy di Osaka nella scorsa annata sportiva, dove è riuscita a raggiungere lo stimolante totale di 170.20.

Le pesanti defezioni di Russia e Giappone nei primi appuntamenti della competizione itinerante hanno aperto degli scenari particolarmente allettanti. Non a caso l’azzurra proprio a Courchevel potrà giocarsi tutte le sue carte per raggiungere il primo podio della carriera nel circuito. Tuttavia non sarà semplice e serviranno due segmenti privi di errori di rilievo. Le avversarie da tenere sotto stretta osservazione, salvo ovviamente exploit di altre giovani promesse, sono infatti almeno quattro.

Tra tutte, impossibile non citare la statunitense Isabeu Levito che, con tutta probabilità, nel libero potrebbe tentare di atterrare un salto da quattro giri di rotazione, nello specifico il toeloop. La nativa di Philadelphia, classe 2007, sciorinerà due layout competitivi con la combinazione triplo lutz/triplo toeloop nello short e con un segmento lungo costellato da, oltre il quadruplo citato, sette tripli e dal doppio axel. Da non sottovalutare anche la seconda americana in gara, Josephine Lee, anche se sulla carta inferiore non solo a Levito ma anche a Thorngren e Seo, prima e terza la settimana scorsa. Fari puntati anche sulla talentuosa Kaiya Ruiter, reduce dall’ottimo secondo posto nella prova inaugurale, e sulla sudcoreana Seoyeon Ji, chiamata a una risposta dopo una prima tappa conclusa al quarto posto tra alti e bassi.

Meno spettacolo, sulla carta, in campo maschile con tantissimi debuttanti al via, tra cui è da segnalare l’americano Maxim Zharkov, uno dei più quotati della vigilia. Nella danza saranno sempre gli Stati Uniti a tenere alta l’asticella con Oona Brown-Gage Brown, Vice Campioni Nazionali e decimi ai Campionati Mondiali Junior di Tallinn 2020 con un personal best di 152.02.

Tra i principali outsider figurano quindi i compagni di squadra Isabella Flores-Dmitry Tsarevski, giovane coppia che punta a superare quota 150, e i canadesi Miku Makita-Tyler Gunara, danzatori che hanno rubato l’occhio proprio la scorsa settimana centrando un meritato secondo posto. Per l’Italia faranno il loro esordio assoluto nel circuito Noemi Tali-Stefano Frasca, motivati a fare bene in un gara dove avranno finalmente la possibilità di testare il loro livello in campo internazionale.

La seconda tappa del Grand Prix Junior sarà visibile, in modalità gratuita, sul canale ufficiale YouTube “ISUJuniorGrandPrix” con il commento in inglese di Ted Barton.

IL PROGRAMMA DELLA SECONDA TAPPA DEL GRAND PRIX JUNIOR

Giovedì 26 agosto

16:00-17:55 Short program individuale femminile

18:30-20:30 Short program individuale maschile

Venerdì 27 agosto

15:00-17:15 Rhythm dance danza sul ghiaccio

17:45-21:00 Free program individuale femminile

Sabato 28 agosto

12:15-14:30 Free program individuale maschile

15:00-17:50 Free dance danza sul ghiaccio

20:30-22:30 Exhibition Gala

Foto: Valerio Origo