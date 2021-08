Pattinaggio artistico: il Grand Prix fa capolino in Italia! Torino sostituirà la Cup Of China

Splendida notizia dal mondo del pattinaggio artistico. Sarà l’Italia a organizzare la tappa sostitutiva della Cup Of China, terzo appuntamento del Grand Prix 2021-2022, originariamente pianificato a Chongqing dal 4 al 7 novembre. La competizione si svolgerà infatti nelle stesse date ma al Palavela di Torino, impianto sportivo che ha ospitato le ultime Finali del circuito nel 2019.

La conferma è arrivata nel pomeriggio di giovedì 27 agosto tramite una nota ufficiale diramata dall’International Skating Union. Proprio l’ISU, a seguito dell’annullamento della gara cinese, aveva esortato le Federazioni affiliate a farsi avanti per coprire l’evento. In tal senso, come specificato nel comunicato, l’Italia ha avuto la meglio rispetto alle proposte degli Stati Uniti, che hanno indicato come location Nordwood, e dell’Ungheria (Debrecen).

Grande la soddisfazione di Andrea Gios, Presidente della FISG: “Questa assegnazione ci riempie di orgoglio e soddisfazione – ha detto Gios in una dichiarazione rilasciata al sito ufficiale della Federazione Italiana Sport Ghiaccio – Ci attende un compito arduo, una sfida difficilissima per cui chiediamo sin da ora l’aiuto dell’intero mondo del pattinaggio: di fronte ad un’occasione così importante non potevamo tirarci indietro, in primis per i nostri ragazzi che tanto si sono impegnati per prendere parte a queste competizioni e che meritano una vetrina tanto prestigiosa. Abbiamo già dimostrato in passato di poter contare su una eccellente macchina organizzativa e speriamo di riuscire a ripeterci. Mi auguro che i tantissimi appassionati italiani di questa meravigliosa disciplina possano oggi gioire insieme a noi per questo strepitoso traguardo“.

Se le cosiddette entries verranno confermate in toto, sul ghiaccio torinese faranno capolino tra i vari atleti fuoriclasse assoluti come Anna Shcherbakova, la coppia d’artistico Wenjing Sui-Cong Han e i danzatori Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron. Per l’occasione ci saranno inoltre tre esponenti della Nazionale azzurra: da Daniel Grassl alle due coppie d’artistico formate da Nicole Della Monica-Matteo Guarise e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini.

Foto: Valerio Origo