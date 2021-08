Paralimpiadi, tutti i podi e le finali di oggi (28 agosto): bronzo di Veronica Yoko Plebani nel triathlon!

Le Paralimpiadi di Tokyo 2021 proseguono: oggi, sabato 28 agosto, si assegnano altri 56 dei 539 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: nuoto (14), ciclismo su pista (3), scherma in carrozzina (4), atletica (17), judo (4), tennistavolo (5), tiro con l’arco (1), triathlon (4) e sollevamento pesi (4).

Triathlon, PTS4 maschile

1 HANQUINQUANT Alexis FRA – France

2 UDA Hideki JPN – Japan

3 SANCHEZ PALOMERO Alejandro ESP – Spain

Triathlon, PTS2 femminile

1 SEELY Allysa USA – United States of America

2 DANZ Hailey USA – United States of America

3 PLEBANI Veronica Yoko ITA – Italy

Triathlon, PTVI maschile

Triathlon, PTVI femminile

Atletica, lancio del disco F57 femminile

Atletica, lancio del peso F12 maschile

Atletica, 5000 metri T13 maschile

Atletica, 5000 metri T54 femminile

Atletica, 1500 metri T46 maschile

Atletica, salto in lungo T64 femminile

Atletica, lancio del giavellotto F13 femminile

Atletica, 400 metri T11 femminile

Ciclismo su pista, 1000 metri cronometro B maschile

Ciclismo su pista, 3000 metri inseguimento individuale B femminile

Ciclismo su pista, 750 metri sprint a squadre C1-5 mista / open

Sollevamento pesi, -72 kg maschile

Sollevamento pesi, -61 kg femminile

Judo, – 57 kg femminile

Judo, – 73 kg maschile

Judo, – 63 kg femminile

Judo, – 81 kg maschile

Tennistavolo, singolare WS11 femminile

Tennistavolo, singolare MS6 maschile

Tennistavolo, singolare MS3 maschile

Tennistavolo, singolare WS1-2 femminile

Tennistavolo, singolare MS9 maschile

Sollevamento pesi, -67 kg femminile

Sollevamento pesi, -80 kg maschile

Scherma in carrozzina, fioretto individuale categoria A maschile

Scherma in carrozzina, fioretto individuale categoria B maschile

Scherma in carrozzina, fioretto individuale categoria A femminile

Scherma in carrozzina, fioretto individuale categoria B femminile

Nuoto, 100 metri rana SB6 maschile

Nuoto, 100 metri rana SB6 femminile

Nuoto, 100 metri stile libero S10 maschile

Nuoto, 100 metri stile libero S10 femminile

Nuoto, 150 metri misti SM4 maschile

Nuoto, 150 metri misti SM4 femminile

Nuoto, 150 metri misti SM3 maschile

Nuoto, 100 metri dorso S11 maschile

Nuoto, 100 metri dorso S11 femminile

Nuoto, 200 metri misti SM8 maschile

Nuoto, 200 metri misti SM8 femminile

Nuoto, 100 metri rana SB5 maschile

Nuoto, 100 metri rana SB5 femminile

Nuoto, staffetta 4×100 metri stile libero S14 mista / open

Tiro con l’arco, squadra W1 mista / open

Atletica, lancio del giavellotto F57 maschile

Atletica, lancio della clavetta F32 maschile

Atletica, 1500 metri T13 femminile

Atletica, lancio del peso F37 femminile

Atletica, 100 metri T38 maschile

Atletica, 100 metri T38 femminile

Atletica, salto in lungo T63 maschile

Atletica, 5000 metri T54 maschile

Atletica, 400 metri T47 femminile

