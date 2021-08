Le Paralimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: oggi, mercoledì 25 agosto, si assegnano i primi 24 dei 540 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: ciclismo su pista, scherma in carrozzina e nuoto.

Ciclismo su pista, inseguimento individuale 3000m C1-3 femminile

1 GRECO Paige AUS – Australia

2 WANG Xiaomei CHN – People’s Republic of China

3 SCHINDLER Denise GER – Germany

Ciclismo su pista, inseguimento individuale 3000m C4 femminile

1 PETRICOLA Emily AUS – Australia

2 MORELLI Shawn USA – United States of America

3 SHAW Keely CAN – Canada

Ciclismo su pista, inseguimento individuale 3000m C5 femminile

1 DAME STOREY Sarah GBR – Great Britain

2 LANE-WRIGHT Crystal GBR – Great Britain

3 PATOUILLET Marie FRA – France

Ciclismo su pista, inseguimento individuale 4000m B maschile

1 BANGMA Tristan NED – Netherlands

(Pilota: BOS Patrick)

2 BATE Stephen GBR – Great Britain

(Pilota: DUGGLEBY Adam)

3 POLAK Marcin POL – Poland

(Pilota: LADOSZ Michal)

Scherma in carrozzina, sciabola individuale Categoria A maschile

1 LI Hao CHN – People’s Republic of China

2 MANKO Artem UKR – Ukraine

3 TIAN Jianquan CHN – People’s Republic of China

Scherma in carrozzina, sciabola individuale Categoria B maschile

1 FENG Yanke CHN – People’s Republic of China

2 CASTRO Adrian POL – Poland

3 TRIANTAFYLLOU Panagiotis GRE – Greece

Scherma in carrozzina, sciabola individuale Categoria A femminile

1 BIAN Jing CHN – People’s Republic of China

2TIBILASHVILI Nino GEO – Georgia

3 BREUS Yevheniia UKR – Ukraine

Scherma in carrozzina, sciabola individuale Categoria B femminile

1 TAN Shumei CHN – People’s Republic of China

2 FEDOTA Olena UKR – Ukraine

3 XIAO Rong CHN – People’s Republic of China

Nuoto, 400 metri stile libero S9 maschile

1 MARTIN William AUS – Australia

2 DIDIER Ugo FRA – France

3 TUCKFIELD Alexander AUS – Australia

Nuoto, 400 metri stile libero S9 femminile

1 PATTERSON Lakeisha AUS – Australia

2 KONKOLY Zsofia HUN – Hungary

3 SHAW Toni GBR – Great Britain

Nuoto, 100 metri dorso S1 maschile

1 SHALABI Iyad ISR – Israel

2 KOL Anton UKR – Ukraine

3 BETTELLA Francesco ITA – Italy

Nuoto, 100 metri dorso S2 maschile

1 ABARZA Alberto CHI – Chile

2 dos SANTOS ARAUJO Gabriel Geraldo BRA – Brazil

3 DANILENKO Vladimir RPC – RPC

Nuoto, 100 metri dorso S2 femminile

1 YIP Pin Xiu SGP – Singapore

2 YAMADA Miyuki JPN – Japan

3 RAMIREZ Fabiola MEX – Mexico

Nuoto, 100 metri farfalla S14 maschile

1 BANDEIRA Gabriel BRA – Brazil

2 DUNN Reece GBR – Great Britain

3 HANCE Benjamin James AUS – Australia

Nuoto, 100 metri farfalla S14 femminile

1 SHABALINA Valeriia RPC – RPC

2 LEONHARDT Paige AUS – Australia

3 STORM Ruby AUS – Australia

Nuoto, 50 metri rana SB3 maschile

1 ZHDANOV Roman RPC – RPC

2 LUQUE Miguel ESP – Spain

3 SUZUKI Takayuki JPN – Japan

Nuoto, 50 metri stile libero S6 femminile

1 MERESHKO Yelyzaveta UKR – Ukraine

2 MARKS Elizabeth USA – United States of America

3 HONTAR Anna UKR – Ukraine

Nuoto, 50 metri stile libero S10 maschile

1 CROTHERS Rowan AUS – Australia

2 KRYPAK Maksym UKR – Ukraine

3 MELO RODRIGUES Phelipe Andrews BRA – Brazil

Nuoto, 50 metri stile libero S10 femminile

1 GONTAR Anastasiia RPC – RPC

2 ZIJDERVELD Chantalle NED – Netherlands

3 RIVARD Aurelie CAN – Canada

Nuoto, 100 metri farfalla S13 maschile

1 BOKI Ihar BLR – Belarus

2 VIRCHENKO Oleksii UKR – Ukraine

3 ASLANOV Islam UZB – Uzbekistan

Nuoto, 100 metri farfalla S13 femminile

1 GILLI Carlotta ITA – Italy

2 BERRA Alessia ITA – Italy

3 PIKALOVA Daria RPC – RPC

Nuoto, 200 metri stile libero S5 maschile

1 BOCCIARDO Francesco ITA – Italy

2 PONCE BERTRAN Antoni ESP – Spain

3 de FARIA DIAS Daniel BRA – Brazil

Nuoto, 200 metri stile libero S5 femminile

1 ZHANG Li CHN – People’s Republic of China

2 KEARNEY Tully GBR – Great Britain

3 BOGGIONI Monica ITA – Italy

Nuoto, 100 metri stile libero S8 maschile

1 POPHAM Ben AUS – Australia

2 NIKOLAEV Andrei RPC – RPC

3 MICHALENTZAKIS Dimosthenis GRE – Greece

