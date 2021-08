Paralimpiadi 2021 oggi, cerimonia inaugurale: orario, tv, programma, streaming

Oggi martedì 24 agosto (ore 13.00) va in scena la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi di Tokyo 2021. Si alza il sipario sulla rassegna a cinque cerchi riservata agli atleti diversamente abili, assoluti protagonisti nella capitale giapponese fino al prossimo 5 settembre. A due settimane dalla conclusione delle Olimpiadi, il braciere si riaccende per una manifestazione sportiva di elevata importanza e che si preannuncia decisamente appassionante e avvincente. L’Italia punta a essere grande protagonista e a conquistare un buon numero di medaglie facendo leva su importanti fortini come nuoto, ciclismo, atletica, scherma.

La Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 prevede la sfilata di tutte le Nazioni partecipanti, il giuramento di atleti e giudici oltre che degli allenatori, l’accensione del braciere e altri momenti clou che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni. L‘Italia si affiderà a due portabandiera: la schermitrice Bebe Vio e il nuotatore Federico Morlacchi, punte di diamante della nostra agguerrita e motivata spedizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi di Tokyo 2021. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi).

CERIMONIA D’APERTURA PARALIMPIADI TOKYO 2020: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 24 AGOSTO:

13.00 Cerimonia d’Apertura Paralimpiadi Tokyo 2020

CERIMONIA D’APERTURA PARALIMPIADI TOKYO 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai 2.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Bizzi per Federscherma