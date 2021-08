Una situazione complicata. I Giochi Paralimpici Estivi sono stati dichiarati aperti in via ufficiale, ma a essere aperta da diverso tempo è la gestione dell’emergenza sanitaria a Tokyo e in tutto il Giappone.

Il Comitato Organizzatore ha chiarito che continuerà a chiedere il parere degli esperti relativamente al sopraggiungere di nuovi casi da Covid-19 all’interno del Villaggio Paralimpico, dal momento che negli ultimi tre giorni i casi rinvenuti sono stati nove e tre di questi sono atleti. Il portavoce del Comitato Masa Takaya ha escluso in questo momento che si possa essere creata una situazione da focolaio, ma nello stesso tempo la guardia rimane alta.

Tracciando un piccolo bilancio, sono 16 in totale i positivi nello spazio riservato agli sportivi, andando a considerare anche membri del personale ecc. Il numero complessivo di casi legati alla rassegna paralimpica ammonta a 169 e di conseguenza non si può far altro che perseguire la strada del rigore e dell’attenzione. 4.403 atleti prenderanno parte alle Paralimpiadi nei prossimi 12 giorni e non saranno ammesse sottovalutazioni da questo punto di vista.

Il presidente di Tokyo 2020 Seiko Hashimoto ha confermato, infatti, che le regole saranno ancora più stringenti di quanto siano state nel corso delle Olimpiadi. Il Giappone sta affrontando un momento complicato e gli oltre 20.000 contagi nelle ultime 24 ore parlano chiaro. Il Governo non a caso ha in mente di mettere in stato di emergenza altre prefetture, oltre alle 13 attuali (Tokyo tra queste). Il totale porterebbe quindi a 21.

Foto: LaPresse