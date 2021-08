Paralimpiadi 2021, calendario 25 agosto: orari, tv, programma, streaming, medaglie in palio

Mercoledì 25 agosto andranno in scena le prime gare delle Paralimpiadi di Tokyo 2021. Dopo la Cerimonia d’Apertura, spazio all’azione nella capitale giapponese: si assegnano le prime medaglie e si preannuncia grande spettacolo con una serie di eventi assolutamente da non perdere.

Si parte fortissimo con nuoto, ciclismo e scherma subito sugli scudi. Di seguito il calendario completo di mercoledì 25 agosto alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, il programma dettagliato, gli orari, le medaglie in palio, il palinsesto tv e streaming per non perdersi davvero nulla. Gli orari sono italiani (in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi).

CALENDARIO PARALIMPIADI 25 AGOSTO: PROGRAMMA E ORARI

MERCOLEDÌ 25 AGOSTO

02.00-04.45 NUOTO

400 m stile libero maschili – Batterie S9

400 m stile libero femminile – Batterie S9

100 m dorso maschili – Batterie S1

100m dorso maschili – Batterie S2

100m dorso femminile – Batterie S2

100m farfalla maschili – Batterie S14

100 m farfalla femminili – Batterie S14

50 m rana maschili – Batterie SB3

50 m stile libero femminile – Batterie S6

50 m stile libero maschile – Batterie S10

50 m stile libero femminile – Batterie S10

100m farfalla maschili – Batterie S13

100 m farfalla femminili – Batterie S13

200 m stile libero maschili – Batterie S5

200 m stile libero femminili – Batterie S5

100 m stile libero maschili – Batterie S8

02.00-07.00 SCHERMA IN CARROZZINA

Sciabola individuale maschile – Gironi categoria A

Sciabola individuale maschile – Gironi categoria B

Sciabola individuale femminile – Gironi categoria A

Sciabola individuale femminile – Gironi categoria B

Sciabola individuale maschile – Ottavi Categoria A

Sciabola Individuale maschile – Ottavi Categoria B

Sciabola individuale femminile – Ottavi Categoria A

Sciabola individuale femminile – Ottavi Categoria B

Sciabola individuale maschile – Quarti di finale categoria A

Sciabola individuale maschile – Quarti di finale categoria B

Sciabola individuale femminile – Quarti di finale categoria A

Sciabola individuale femminile – Quarti di finale categoria B

02.00-07.20 TENNISTAVOLO

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (WS9,MS3)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (MS9,MS3,WS3)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (MS9,WS6,WS3)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (MS8,WS6,MS2)

Singolare maschile – Qualificazione (MS8,MS2,MS5)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (WS8,WS4,MS5)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (MS6,WS4)

Singolare maschile – Qualificazione (MS6,MS1)

02.00-06.00 BASKET IN CARROZZINA

Turno preliminare femminile: Algeria-Cina, Olanda-USA

02.00-04.45 GOALBALL

Preliminari maschili – Gruppo A, Brasile vs Lituania

Preliminare femminile – Gruppo C, RPC vs Canada

03.00-08.25 CICLISMO SU PISTA

Qualificazioni inseguimento individuale 3000m C1-3 femminile

Qualificazioni inseguimento individuale 3000m C4 femminile

Qualificazioni inseguimento individuale 3000m C5 femminile

Qualificazioni inseguimento individuale 4000m B maschile

Finale inseguimento individuale 3000m C1-3 femminile

Finale inseguimento individuale 3000m C4 femminile

Finale inseguimento individuale 3000m C5 femminile

Finale inseguimento individuale 4000m B maschile

04.30-08.45 RUGBY IN CARROZZINA

Misto – Girone B fase a gironi, Stati Uniti vs Nuova Zelanda

Misto – Girone B fase a gironi, Australia vs Danimarca

06.15-09.00 GOALBALL

Preliminari maschili – Gruppo A, Algeria vs Giappone

Preliminare femminile – Gruppo D, Turchia vs Giappone

07.45-11.45 BASKET IN CARROZZINA

Turno preliminare femminile: Gran Bretagna-Canada, Australia-Giappone

08.30-13.00 SCHERMA IN CARROZZINA

Sciabola Individuale maschile – Semifinali Categoria A

Sciabola Individuale maschile – Semifinali Categoria B

Sciabola individuale femminile – Semifinali categoria A

Sciabola Individuale femminile – Semifinali Categoria B

Sciabola individuale maschile – Categoria A Incontro per la medaglia di bronzo

Sciabola individuale maschile – Categoria B Incontro per la medaglia di bronzo

Sciabola individuale femminile – Categoria A Incontro per la medaglia di bronzo

Sciabola individuale femminile – Categoria B Incontro per la medaglia di bronzo

Sciabola individuale maschile – Categoria A Incontro per la medaglia d’oro

Sciabola individuale maschile – Categoria B Incontro per la medaglia d’oro

Sciabola individuale femminile – Categoria A Incontro per la medaglia d’oro

Sciabola individuale femminile – Categoria B Incontro per la medaglia d’oro

09.00-15.00 TENNISTAVOLO

Singolare femminile – Qualificazione (WS11,WS1-2)

Singolare maschile – Qualificazione (MS10,MS4)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (MS10,WS7,WS5,MS4)

Singolare femminile – Qualificazione (WS10,WS7,WS5,WS3)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (MS11,WS3)

Singolare maschile – Qualificazione (MS7,MS3)

Singolare maschile e femminile – Qualificazione (MS7,MS3,WS4)

Singolare femminile – Qualificazione (WS9,WS4)

Singolare femminile – Qualificazione (WS8)

10.00-14.05 NUOTO

400 m stile libero maschili – Finale S9

400 m stile libero femminile – Finale S9

100m dorso maschili – Finale S1

100m dorso maschili – Finale S2

100m dorso femminili – Finale S2

100m farfalla maschili – Finale S14

100 m farfalla femminili – Finale S14

50 m rana maschili – Finale SB33

50 m stile libero femminile – Finale S6

50m stile libero maschile – Finale S10

50 m stile libero femminile – Finale S10

100m farfalla maschili – Finale S13

100 m farfalla femminili – Finale S13

200 m stile libero maschili – Finale S5

200 m stile libero femminili – Finale S5

100 m stile libero maschili – Finale S8

10.30-14.45 RUGBY IN CARROZZINA

Misto – Girone B fase a gironi, Gran Bretagna vs Canada

Misto – Girone A fase a gironi, Giappone vs Francia

10.30-14.45 GOALBALL

Preliminari maschili – Gruppo B, Germania vs Turchia

Preliminare femminile – Gruppo C, Israele vs Australia

Preliminare femminile – Gruppo D, Brasile vs Stati Uniti

13.30-15.15 BASKET IN CARROZZINA

Turno preliminare maschile: Spagna-Corea del Sud

PARALIMPIADI TOKYO 2021: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai 2 e su RaiSport.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse