L’Italia della pallanuoto maschile saluta i Giochi Olimpici. A Tokyo 2020 il Settebello non riesce aa superare l’ostacolo Serbia, palesatosi dinanzi già ai quarti di finale. La squadra di Sandro Campagna è stata in partita solamente nelle prime battute, cadendo immediatamente sotto i colpi degli spietati serbi. I campioni Olimpici hanno dimostrato tutta la loro potenza, diretti magistralmente da Dejan Savic.

Rammarico ed amarezza nelle parole dell’allenatore palermitano: “Non abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, e questo rappresenta motivo di grande rammarico, anche perchè secondo me non abbiamo giocato male”, dichiara Campagna.

Serbia che trasforma in rete oltre il 75% delle occasioni in cui può sfruttare la superiorità numerica. Arma che l’Italia non è riuscita ad arginare, subendo peraltro anche in parità numerica: “Ci siamo trovati inaspettatamente e rapidamente sotto di quattro gol. Abbiamo subito quattro gol a uomini pari”, continua il coach.

Ora il Settebello ritroverà gli Stati Uniti, compagine superata in rimonta nel girone A. Match valevole per le semifinali per il quinto posto: “Ora ci si concentra sul breve, sui prossimi impegni. Poi bisognerà iniziare a preparare la prossima Olimpiade”, conclude Campagna.

Foto: LaPresse