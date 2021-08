Dopo aver fatto lo sgambetto agli uomini di Tamas Marcz nella fase a gironi, la squadra di Theodoros Vlachos si prende anche il match più importante: la Grecia batte per 9-6 l’Ungheria nella prima semifinale del torneo di pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Tokyo e si giocherà l’oro contro la vincente di Serbia-Spagna.

Primo quarto di studio, Argyropoulos sblocca la contesa dopo 6’31” in superiorità, così come con l’uomo in più arriva il 2-0 di Gkiouvetsis, ma Vamos accorcia a 5″ dallo scadere. La seconda frazione si apre col gol in superiorità di Argyropoulos, dopo 1’19” Zalanki fa 2-3 e non si segna più fino a metà gara.

Nel terzo periodo l’Ungheria impatta prima sul 3-3 e poi sul 4-4, ma non riesce mai a passare in vantaggio, anzi è la Grecia a chiudere avanti 5-4. L’ultimo quarto vede ancora i magiari pareggiare, ma la Grecia trova il break andando sul 7-5 e non fa più rientrare gli avversari fino al 9-6 finale.

Foto: LaPresse