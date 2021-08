Si è svolto il sorteggio dei raggruppamenti della prima fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di pallamano: l’Italia, che era in seconda fascia, è stata inserita nel Gruppo 4 con Lettonia, Lussemburgo ed Isole Far Oer. Al sito federale ha commentato il sorteggio il DT azzurro Riccardo Trillini.

“La Nazionale che si ritroverà a novembre presenterà tanti innesti, completando quel ricambio generazionale che darà vita alla squadra dei prossimi anni. Preferirei giocare con la formula dell’andata e ritorno, con sei partite, che ci permetterebbe di continuare a crescere e ci preserverebbe da eventuali passi falsi in giornate secche, eventualità possibile con la formula del concentrazione e ancora di più per una squadra così giovane come la nostra”.

“È un girone che ci impone di essere fiduciosi in un sorteggio che si presentava come molto equilibrato. Non dobbiamo sottovalutare nessuna avversaria e tantomeno pensare che affrontare piccole Nazioni voglia dire misurarsi con squadre deboli. Sono contento di ritrovare la Lettonia, già nostra avversaria nelle ultime Qualificazioni Europee, perché dopo averli battuti in casa abbiamo dimostrato di poter fare risultato anche in casa loro. Per noi è il momento di centrare il passaggio del turno”.

“Abbiamo bisogno di competizione, di giocare partite. L’obiettivo è superare questo girone e accogliamo con favore la possibilità di giocare un altro eventuale turno. Ogni step fa parte di un percorso che porta alla qualificazione e che per noi rappresenta una tappa di crescita importantissima per la nostra squadra”.

I GIRONI DELLA PRIMA FASE DELLE QUALIFICAZIONI AI MONDIALI 2023

Gruppo 1: Belgio, Turchia, Grecia, Kosovo

Gruppo 2: Finlandia, Estonia, Georgia, Gran Bretagna

Gruppo 3: Romania, Israele, Cipro, Moldavia

Gruppo 4: Lettonia, Italia, Lussemburgo, Isole Far Oer

Foto: LaPresse