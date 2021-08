Pallamano, Olimpiadi Tokyo: definite le semifinali, eliminata la Svezia, bene Francia e Danimarca

Restano solo quattro squadre nel torneo olimpico di pallamano maschile, con i quarti di finale odierni che hanno delineato i nomi delle ammesse alle partite dove ci si giocherà le medaglie. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata.

Splendida vittoria per la Francia, che nel primo match odierno ha sconfitto senza intoppi il Bahrein per 42-28, grazie alle nove reti di uno scatenato Kentin Mahe, con i transalpini che incroceranno il loro cammino con il sorprendente Egitto, giustiziere della Germania per 31-26.

Tutto facile per la Danimarca, campione olimpica e mondiale in carica, che ha superato 31-25 la Norvegia, distanziando gli scandinavi nel secondo tempo, ricorrendo spesso all’utilizzo dell’extra-player. Bene Mikkel Hansen e Jacob Holm, autori di 16 gol in due, mentre il fenomeno norvegese Sander Sagosen è uscito prematuramente per un cartellino rosso. Dopo due successi di misura nella fase a gironi, la Svezia è uscita sconfitta dal confronto con la Spagna per 34-33, in una sfida decisa nel finale dal solito Alex Dujshebaev.

I risultati dei quarti di finale:

Francia-Bahrein 42-28

Danimarca-Norvegia 31-25

Spagna-Svezia 34-33

Germania-Egitto 26-31

Il programma delle semifinali:

Francia-Egitto

Spagna-Danimarca

