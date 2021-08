La tappa più breve della Vuelta a España 2021 ha incoronato ancora una volta Primoz Roglic come leader della corsa iberica. A Valdepeñas de Jaen lo sloveno del Team Jumbo-Visma trionfa avanti ad Enric Mas (Movistar), l’unico che in questo momento della corsa sembra l’unico che può impensierirlo in salita.

I 133 chilometri di oggi sono caratterizzati da una fuga di cinque elementi, tra cui spicca Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo). In una frazione di tanti saliscendi, è il danese, già vittorioso in questa Vuelta, ad andarsene via sull’ultima salita di giornata, il Puerto de Locubin, resistendo al forcing del gruppo.

Proprio la Jumbo-Visma è stata una delle squadre più attive nel plotone, con Roglic che aveva cerchiato con la matita rossa questa giornata. Si arriva sull’ultima rampa: ad accendere la miccia è Enric Mas, ma Roglic controlla e negli ultimi 100 metri passa lo spagnolo, arrivando a braccia alzate e infliggendo al suo avversario 3”. Terzo posto per Miguel Angel Lopez (Movistar), a 5” dallo sloveno, quarto Jack Haig (Bahrain-Victorious) a 7”.

Ancora malino Egan Bernal (Ineos-Grenadiers), nono ad 11” assieme a Guillaume Martin (Cofidis) e la maglia rossa Odd Christian Eiking (Intermarchè-Wanty Gobert), perde altro terreno Giulio Ciccone a 23”. Questa la classifica di giornata.

VUELTA A ESPAÑA 2021, CLASSIFICA UNDICESIMA TAPPA

1

ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 100 80 3:11:00

2

MAS Enric Movistar Team 40 50 0:03

3

LÓPEZ Miguel Ángel Movistar Team 20 35 0:05

4

HAIG Jack Bahrain – Victorious 12 25 0:07

5

YATES Adam INEOS Grenadiers 4 18 ,,

6

BARDET Romain Team DSM 15 ,,

7

GROßSCHARTNER Felix BORA – hansgrohe 12 ,,

8

VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 10 ,,

9

BERNAL Egan INEOS Grenadiers 8 0:11

10

EIKING Odd Christian Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 6 ,,

11

MARTIN Guillaume Cofidis, Solutions Crédits 5 ,,

12

HENAO Sergio Team Qhubeka NextHash 4 ,,

13

MÄDER Gino Bahrain – Victorious 3 ,,

14

KRON Andreas Lotto Soudal 2 0:17

15

KUSS Sepp Team Jumbo-Visma 1 ,,

16

IZAGIRRE Ion Astana – Premier Tech 0:20

17

CICCONE Giulio Trek – Segafredo 0:23

18

MEINTJES Louis Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux ,,

19

BAYER Tobias Alpecin-Fenix ,,

20

LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo ,,

21

ROCHAS Rémy Cofidis, Solutions Crédits 0:29

22

CEPEDA Jefferson Alveiro Caja Rural – Seguros RGA ,,

23

MATTHEWS Michael Team BikeExchange 0:34

24

DE LA CRUZ David UAE-Team Emirates 0:38

25

CORT Magnus EF Education – Nippo 0:49

26

SÁNCHEZ Luis León Astana – Premier Tech ,,

27

IZAGIRRE Gorka Astana – Premier Tech ,,

28

KRUIJSWIJK Steven Team Jumbo-Visma ,,

29

CRAS Steff Lotto Soudal 1:09

30

MAJKA Rafał UAE-Team Emirates ,,

31

NIEVE Mikel Team BikeExchange ,,

32

VERONA Carlos Movistar Team 1:31

33

OOMEN Sam Team Jumbo-Visma 1:59

34

CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 2:01

35

POLANC Jan UAE-Team Emirates 2:09

36

BOUCHARD Geoffrey AG2R Citroën Team 2:17

37

VAN GILS Maxim Lotto Soudal ,,

38

PRODHOMME Nicolas AG2R Citroën Team 2:22

39

HIRT Jan Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 2:51

40

VAN BAARLE Dylan INEOS Grenadiers ,,

41

HAMILTON Chris Team DSM 2:56

42

POELS Wout Bahrain – Victorious ,,

43

MARTÍN Gotzon Euskaltel – Euskadi 3:00

44

NAVARRO Daniel Burgos-BH ,,

45

ITURRIA Mikel Euskaltel – Euskadi 3:03

46

ZEITS Andrey Team BikeExchange ,,

47

PETILLI Simone Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux ,,

48

CABEDO Óscar Burgos-BH ,,

49

AMEZQUETA Julen Caja Rural – Seguros RGA ,,

50

MEZGEC Luka Team BikeExchange 3:23

51

BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo 3:31

52

GENIETS Kevin Groupama – FDJ 3:38

53

MATÉ Luis Ángel Euskaltel – Euskadi 6:01

54

TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux ,,

55

MOLARD Rudy Groupama – FDJ ,,

56

ROJAS José Joaquín Movistar Team 6:09

57

SÉNÉCHAL Florian Deceuninck – Quick Step 6:19

58

MADRAZO Ángel Burgos-BH 6:30

59

NATAROV Yuriy Astana – Premier Tech 6:51

60

LASTRA Jonathan Caja Rural – Seguros RGA 7:07

61

SCHULTZ Nick Team BikeExchange 7:31

62

CALMEJANE Lilian AG2R Citroën Team 7:38

63

CHEREL Mikaël AG2R Citroën Team 7:48

64

CANAL Carlos Burgos-BH ,,

65

GIBBONS Ryan UAE-Team Emirates ,,

66

KEUKELEIRE Jens EF Education – Nippo ,,

67

DOMBROWSKI Joe UAE-Team Emirates 7:51

68

VENTURINI Clément AG2R Citroën Team 7:53

69

ZWIEHOFF Ben BORA – hansgrohe 8:05

70

PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 8:09

71

MONIQUET Sylvain Lotto Soudal 8:14

72

SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 9:06

73

HOLMES Matthew Lotto Soudal ,,

74

SANCHEZ Pelayo Burgos-BH 9:08

75

VANHOUCKE Harm Lotto Soudal ,,

76

GAMPER Patrick BORA – hansgrohe ,,

77

CUADROS Álvaro Caja Rural – Seguros RGA ,,

78

PALZER Anton BORA – hansgrohe ,,

79

BIZKARRA Mikel Euskaltel – Euskadi ,,

80

SUNDERLAND Dylan Team Qhubeka NextHash ,,

81

TUSVELD Martijn Team DSM ,,

82

HERRADA Jesús Cofidis, Solutions Crédits ,,

83

ROUX Anthony Groupama – FDJ ,,

84

HERRADA José Cofidis, Solutions Crédits ,,

85

ERVITI Imanol Movistar Team ,,

86

CAICEDO Jonathan Klever EF Education – Nippo 9:24

87

PICCOLI James Israel Start-Up Nation ,,

88

LANDA Mikel Bahrain – Victorious 9:25

89

CAMARGO Diego Andrés EF Education – Nippo ,,

90

DEWULF Stan AG2R Citroën Team 9:27

91

LE GAC Olivier Groupama – FDJ ,,

92

KREDER Wesley Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 9:31

93

OLIVEIRA Nelson Movistar Team 9:35

94

STORER Michael Team DSM ,,

95

CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 10:00

96

PLANCKAERT Edward Alpecin-Fenix 10:13

97

HAMILTON Lucas Team BikeExchange 10:15

98

BOUWMAN Koen Team Jumbo-Visma 10:27

99

BOU Joan Euskaltel – Euskadi 11:28

100

DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 11:31

101

SINKELDAM Ramon Groupama – FDJ ,,

102

BOL Jetse Burgos-BH ,,

103

ARMÉE Sander Team Qhubeka NextHash ,,

104

TRATNIK Jan Bahrain – Victorious ,,

105

PADUN Mark Bahrain – Victorious ,,

106

ARASHIRO Yukiya Bahrain – Victorious ,,

107

ARU Fabio Team Qhubeka NextHash ,,

108

HAGA Chad Team DSM 11:50

109

BAGIOLI Andrea Deceuninck – Quick Step 11:52

110

KRIEGER Alexander Alpecin-Fenix ,,

111

KNOX James Deceuninck – Quick Step ,,

112

TOUZÉ Damien AG2R Citroën Team 11:55

113

ARENSMAN Thymen Team DSM 13:27

114

DENZ Nico Team DSM ,,

115

TRENTIN Matteo UAE-Team Emirates ,,

116

PUCCIO Salvatore INEOS Grenadiers ,,

117

THWAITES Scott Alpecin-Fenix ,,

118

LAZKANO Oier Caja Rural – Seguros RGA ,,

119

RUBIO Diego Burgos-BH ,,

120

SOTO Antonio Jesús Euskaltel – Euskadi ,,

121

OKAMIKA Ander Burgos-BH ,,

122

LOBATO Juan José Euskaltel – Euskadi ,,

123

AZPARREN Xabier Mikel Euskaltel – Euskadi ,,

124

FINÉ Eddy Cofidis, Solutions Crédits ,,

125

OLIVEIRA Rui UAE-Team Emirates ,,

126

BARCELÓ Fernando Cofidis, Solutions Crédits ,,

127

FRAILE Omar Astana – Premier Tech ,,

128

LUDVIGSSON Tobias Groupama – FDJ ,,

129

NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers ,,

130

DE TIER Floris Alpecin-Fenix ,,

131

BAGÜES Aritz Caja Rural – Seguros RGA ,,

132

NIV Guy Israel Start-Up Nation ,,

133

GESINK Robert Team Jumbo-Visma ,,

134

BENEDETTI Cesare BORA – hansgrohe 13:38

135

ELISSONDE Kenny Trek – Segafredo ,,

136

NIBALI Antonio Trek – Segafredo 13:40

137

VANSEVENANT Mauri Deceuninck – Quick Step 13:44

138

VANMARCKE Sep Israel Start-Up Nation ,,

139

CRADDOCK Lawson EF Education – Nippo ,,

140

LINDEMAN Bert-Jan Team Qhubeka NextHash 13:49

141

VAN MELSEN Kévin Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux ,,

142

STANNARD Robert Team BikeExchange ,,

143

CLAEYS Dimitri Team Qhubeka NextHash ,,

144

VAN LERBERGHE Bert Deceuninck – Quick Step ,,

145

JAKOBSEN Fabio Deceuninck – Quick Step ,,

146

ALLEGAERT Piet Cofidis, Solutions Crédits ,,

147

VERMEERSCH Florian Lotto Soudal ,,

148

DAINESE Alberto Team DSM ,,

149

BERWICK Sebastian Israel Start-Up Nation ,,

150

ŠTYBAR Zdeněk Deceuninck – Quick Step ,,

151

MINALI Riccardo Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux ,,

152

MEEUS Jordi BORA – hansgrohe ,,

153

VAN HOOYDONCK Nathan Team Jumbo-Visma 13:56

154

ABERASTURI Jon Caja Rural – Seguros RGA ,,

155

HOFSTEDE Lennard Team Jumbo-Visma ,,

156

ČERNÝ Josef Deceuninck – Quick Step ,,

157

HOWSON Damien Team BikeExchange ,,

158

SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe ,,

159

SCULLY Tom EF Education – Nippo ,,

160

EINHORN Itamar Israel Start-Up Nation ,,

161

SIMMONS Quinn Trek – Segafredo ,,

162

REIJNEN Kiel Trek – Segafredo 14:00

163

BROWN Connor Team Qhubeka NextHash ,,

164

CHAMPOUSSIN Clément AG2R Citroën Team 14:03

165

MODOLO Sacha Alpecin-Fenix ,,

166

VINE Jay Alpecin-Fenix 14:05

167

KIRSCH Alex Trek – Segafredo 14:07

168

LAAS Martin BORA – hansgrohe 14:09

Foto: LaPresse