Una notizia bellissima quanto inaspettata. Federica Pellegrini è stata eletta in quota atleti nella commissione del Comitato Olimpico Internazionale insieme al cestista Pau Gasol. L’annuncio è arrivato nella mattina italiana di mercoledì 4 agosto, dopo lo scrutinio svoltosi presso il Tokyo Big Sight, centro congressi sede dell’MPC e dell’IPC.

La Divina, che a Tokyo 2020 ha registrato ancora un nuovo record centrando per la quinta olimpiade di seguito la Finale nei 200 stile libero, ha ricevuto la bellezza di 1658 preferenze, e rimarrà in carica fino ai Giochi di Los Angeles nel 2028, entrando automaticamente anche in Giunta e nel Consiglio Nazionale del CONI.

Una responsabilità importante per la nuotatrice, apparsa raggiante a Casa Italia nelle prime dichiarazioni raccolte da Eurosport: “Onestamente non me l’aspettavo – ha iniziato Pellegrini – Ero un po’ pessimista, sapevo che non avrei potuto fare campagna perché fino al 2 ero impegnata in vasca. Ho provato l’ultima rincorsa a cercare voti nella mensa del villaggio. Sono contenta perché il fatto di avere dopo l’ultima Olimpiade la chance di fare qualcosa di concreto per il mio mondo era un sogno a cui non volevo credere. Oggi alla conferenza hanno detto che questo è stato il numero più alto di votanti: sono contenta di questo, io ho pressato tantissimo gli italiani perché gli avevo sotto mano. Ma tutti i voti che ho ricevuto sono per me un grandissimo attestato di stima che spero di ricambiare. Io lavorerò per le problematiche degli atleti, non quelle delle federazioni. Sarò dalla parte degli atleti, totalmente“.

Il benessere mentale, argomento centrale in questa Olimpiade dopo il caso della ginnasta Simone Biles, sarà uno dei punti principali del programma dell’azzurra, come confermato dalla diretta interessata: “Il benessere mentale sarà uno dei temi di cui ci occuperemo. Mi ha toccato da vicino, credo che gli atleti debbano avere un aiuto psicologico importante, soprattutto durante l’Olimpiade che è l’evento che crea più pressione. Il doping è un altro tema che ritengo fondamentale. Con Pau Gasol e gli altri eletti ci sentiremo per la prima volta venerdì. Sarà il mio lavoro a tempo pieno, almeno fino al 2028“.

In ultimo Federica Pellegrini ha rivolto un pensiero al Presidente del CONI Giovanni Malagò, ringraziandolo: “È stata la prima persona a credere in questa mia elezione, sono certa che da lui imparerò molto: devo dirgli grazie per come mi ha aiutato e per come mi aiuterà. Per me era importante rimanere legata al mio mondo e sono contenta che questa volontà si sia concretizzata“.

Foto: LaPresse