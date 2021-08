Una giornata trionfale per i colori azzurri alle Olimpiadi di Tokyo: tre medaglie d’oro e ultima firma della 4×100 è stata speciale. I quattro staffettisti sono stati speciali e grazie un’ultima frazione super di Filippo Tortu l’impossibile è diventato realtà.

Un successo che mai era arrivato in questa particolare gara a livello olimpico per l’Italia che, in maniera del tutto incredibile, può vantare nel proprio percorso a Cinque Cerchi ben cinque ori nell’atletica leggera, numeri davvero straordinari.

Il successo della prova a squadre è stato poi allo sprint, con Tortu che di appena un centesimo ha preceduto il quarto frazionista britannico. Un modo di vincere che ha stimolato la fantasia di tutti su un concetto espresso tempo fa dal tecnico toscano di calcio Massimiliano Allegri, ovvero la vittoria di “corto muso”, tipica della corsa dei cavalli.

Nel caso specifico ad Allegri fu contestato in conferenza stampa il fatto che il vantaggio della sua Juventus sul resto delle rivali potesse essere più risicato rispetto alle aspettative e per tutta risposta l’allenatore livornese fece l’esempio della corsa dei cavalli citata, di cui è grande appassionato, affermando che per vincere basta arrivare davanti anche di un nulla. Di qui l’esempio del “corto muso”.

Un concetto che è stato ripreso, in maniera scherzosa, da tanti utenti sui social e anche dal difensore della Juventus e della Nazionale Giorgio Chiellini. Il centrale ha infatti coniato per il successo della 4×100 l’idea del “Tortu muso”. Un modo per esaltare la vittoria allo sprint finale di Pippo, grande tifoso della Vecchia Signora.

LA STORIA SU INSTAGRAM DI GIORGIO CHIELLINI

Foto: LaPresse