Olimpiadi Tokyo 2021, italiani in gara e programma di domani: orari, tv, streaming 5 agosto

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: l’Italia è presente in 36 discipline differenti. Il numero degli azzurri è arrivato a quota 384, con 197 uomini e 187 donne. In tutto le carte olimpiche sono 370 (189 uomini e 181 donne) e le riserve 14 (8 uomini e 6 donne). Domani si assegnano altri 27 dei 339 titoli in palio.

Diretta tv in abbonamento su Eurosport 1 e 2, ed in streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sul canale tv Rai 2. I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky. Di seguito il programma completo e tutti gli italiani in gara alle Olimpiadi di Tokyo domani, giovedì 5 agosto.

PROGRAMMA OLIMPIADI DI TOKYO GIOVEDI’ 5 AGOSTO

23.30 (mercoledì 4) NUOTO DI FONDO – 10 km maschile (Gregorio Paltrinieri, Mario Sanzullo)

00.30 GOLF – Torneo femminile, secondo giro (Giulia Molinaro, Lucrezia Colombotto Rosso)

02.00 ATLETICA – Finali: salto triplo maschile (DALLAVALLE, IHEMEJE), getto del peso maschile (WEIR), 110 metri ostacoli. Batterie e qualificazioni: salto in alto femminile (TROST, VALLORTIGARA), 4×100 femminile (ITALIA), 4×100 maschile (ITALIA). Decathlon: 110 ostacoli, lancio del disco, salto con l’asta. Eptathlon: salto in lungo, tiro del giavellotto.

02.00 BEACH VOLLEY – Semifinali maschile/femminile (2 partite)

02.00 SKATEBOARD – Park maschile, qualificazioni e finale (Ivan Federico, Alessandro Mazzara)

02.30 CANOA – Semifinali e finali: K1 200 metri maschile (Manfredi Rizza), C1 200 metri femminile, K1 500 metri femminile, K2 1000 metri maschile (Samuele Burgo/Luca Beccaro)

03.00 KARATE – Turni preliminari e ranking round: kata femminile (Viviana Bottaro). Turni preliminari: 67 kg maschile (Angelo Crescenzo)

03.00 TUFFI – 10 m femminile, semifinale (Sarah Jodoin Di Maria)

03.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, finale per il bronzo

04.00 LOTTA – Ripescaggi: 57 kg maschile, 57 kg femminile, 86 kg maschile. Ottavi e quarti di finale: 74 kg maschile (Frank Chamizo Marquez), 53 kg femminile, 125 kg maschile

04.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre femminile, finale per il bronzo

06.00 VOLLEY – Torneo maschile, semifinale 1

06.15 BASKET – Torneo maschile, semifinale 1

07.00 BOXE – Finali: 57 kg maschile. Semifinali: 60 kg femminile, 52 kg maschile, 75 kg maschile

07.00 PENTATHLON – Ranking round di scherma maschile e femminile (Elena Micheli, Alice Sotero)

08.00 TUFFI – 10 m femminile, finale

08.30 CICLISMO SU PISTA – Finali: Omnium maschile (Elia Viviani), Keirin femminile. Ottavi e quarti di finale: Sprint maschile

08.30 PALLANUOTO – Torneo femminile, semifinale 1

09.30 ATLETICA – 20 km di marcia maschile (FORTUNATO, STANO, TONTODONATI)

10.00 CALCIO – Torneo femminile, finale per il bronzo

10.00 KARATE – Semifinali e finali: kata femminile, 67 kg maschile. Turni preliminari, semifinali e finali: 55 kg femminile

10.00 PALLAMANO – Torneo maschile, semifinale 1

10.30 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata maschile, finale

11.15 LOTTA – Finali: 57 kg maschile, 86 kg maschile, 57 kg femminile. Semifinali: 74 kg maschile, 125 kg maschile, 53 kg femminile

12.00 ATLETICA – Finali: salto con l’asta femminile, 400 metri maschile. Decathlon: tiro del giavellotto, 1500 metri. Eptathlon: 800 metri. Semifinali: 1500 metri maschile. Batterie: 4×400 femminile (ITALIA)

12.00 BASEBALL – Semifinale 2

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, finale per l’oro

12.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre femminile, finale per l’oro

12.50 PALLANUOTO – Torneo femminile, semifinale 2

13.00 BASKET – Torneo maschile, semifinale 2

14.00 BEACH VOLLEY – Semifinali maschile/femminile (2 partite)

14.00 PALLAMANO – Torneo maschile, semifinale 2

14.00 VOLLEY – Torneo maschile, semifinale 2

22.30 ATLETICA – 50 km di marcia maschile (AGRUSTI, CAPORASO, DE LUCA)

Foto: LaPresse