E’ già iniziata la nuova vita di Federica Pellegrini. Nonostante la campionessa azzurra non abbia ancora lasciato le competizioni, il suo prossimo futuro ha preso già forma con l’elezione nella Commissione Atleti del Comitato Olimpico Internazionale.

La nuotatrice che chiuderà la sua splendida carriera all’ISL di Napoli, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha spiegato quali saranno le priorità sulle quali lavorerà nei prossimi mesi: “La lotta al doping è una delle battaglie più grandi che voglio portare avanti e poi il benessere mentale degli atleti da mettere nelle condizioni giuste nella preparazione olimpica: credo che gli atleti debbano avere un aiuto psicologico importante, le pressioni sono ancora maggiori. Noi atleti sappiamo cosa serve agli atleti“.

Una nuova carriera che si spalanca nel futuro di Pellegrini che è pronta a mettersi in gioco in questo nuovo ruolo. “Mi sono emozionata, ero tesa prima della proclamazione. Mi fa piacere rimanere nello sport per fare qualcosa di concreto. Farò dei bei viaggi nello sport e sarà l’occasione per imparare perfettamente l’inglese. Ancora per un po’ nuoterò nella Isl a Napoli”.

La campionessa veronese non esclude che oltre al suo impegno nella Commissione Atleti del CIO nel suo futuro non possa esserci anche la televisione: “Italia’s got talent è stata un’esperienza bellissima che ripeterò. Sei chiamata a fare quello che sei. Io da sportiva, giudico una prestazione. Per fare la tv da professionista devi studiare da professionista. Voglio essere pronta, preparata. A me non interessa essere la numero 1 di tutto quello che faccio”.

Foto: LaPresse