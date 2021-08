Olimpiadi, sport di squadra mai così in basso! Italia fuori dalle semifinali, mai successo nel Dopoguerra

L’Italia degli sport di squadra ha terminato prematuramente la sua avventura alle Olimpiadi di Tokyo 2021: nessuna Nazionale è riuscita a raggiungere le semifinali e quindi a entrare in zona medaglia, tutte eliminate ai quarti di finale. Oggi le azzurre del volley femminile, sulla carta una delle compagini favorite della vigilia, hanno perso nettamente contro la bestia nera Serbia: 3-0 contro le Campionesse del Mondo, senza praticamente essere mai state in partita e i quarti di finale si rivelano ancora un tabù per la pallavolo in rosa (mai superati nella storia). Anche il Settebello (pallanuoto maschile) è stato tramortito dalla Serbia: i Campioni del Mondo non sono mai riusciti a impensierire gli slavi e tornano a casa con un pugno di mosche in mano dopo il bronzo di Rio 2016.

Ieri, invece, era toccato al volley maschile e al basket maschile. Ivan Zaytsev e compagni si sono arenati contro la non irresistibile Argentina, squadra ostica da affrontare e indubbiamente pericolosa, ma che non sembrava così insormontabile. Dopo l’argento di Rio 2016 era lecito aspettarsi qualcosa in più da parte del sestetto di Chicco Blengini: la pallavolo rimane fuori dalle quattro grandi dopo addirittura 29 anni! Un immenso applauso, invece, alla palla a spicchi tricolore: gli uomini di Meo Sacchetti sono tornati a qualificarsi alle Olimpiadi dopo 17 anni, sconfiggendo la Serbia nella tana di Belgrado; hanno poi battuto Germania e Nigeria accedendo ai quarti, dove se la sono giocata alla pari con la Francia (corazzata accreditata per il titolo).

La scorsa settimana aveva già salutato l’Italia del basket 3×3 femminile, disciplina che ha fatto il proprio esordio ai Giochi proprio in questa occasione. Considerando anche il beach volley, eliminazione ai quarti di finale pure per Daniele Lupo e Paolo Nicolai, secondi cinque anni fa in Brasile.

Sono numeri da record negativi per il Bel Paese: nelle 19 Olimpiadi disputati nel secondo dopoguerra (1948-2021), l’Italia era sempre riuscita a piazzare almeno una propria squadra nelle prime quattro posizioni. Dal 1992 al 2016 si erano sempre tornati a casa con almeno una medaglia, eccezion fatta per il 2012 (quarto posto del volley maschile). Almeno un podio nel 1948, 1952, 1960, 1976, 1980, 1984. Nel 1956 e nel 1968 la pallanuoto maschile si era piazzata quarta nel girone finale che assegnava le medaglie, nel 1972 il basket maschile fu quarto perdendo con Cuba la finalina per il bronzo, nel 1988 fu il calcio maschile a cedere contro la Germania nel match che valeva il terzo gradino del podio. Di seguito lo storico dell’Italia negli sport di squadra alle Olimpiadi nel secondo dopoguerra.

ITALIA SPORT DI SQUADRA OLIMPIADI SECONDO DOPOGUERRA

1948: oro pallanuoto maschile

1952: bronzo pallanuoto maschile

1956: quarto posto pallanuoto maschile (girone finale a 6), (miglior risultato delle squadre presenti)

1960: oro pallanuoto maschile

1964: quarto posto pallanuoto maschile (girone finale a 4), (miglior risultato delle squadre presenti)

1968: quarto posto pallanuoto maschile (miglior risultato delle squadre presenti)

1972: quarto posto basket maschile (miglior risultato delle squadre presenti)

1976: argento pallanuoto maschile

1980: argento basket maschile

1984: bronzo volley maschile

1988: quarto posto calcio maschile (miglior risultato delle squadre presenti)

1992: oro pallanuoto maschile

1996: argento volley maschile, bronzo pallanuoto maschile

2000: bronzo volley maschile

2004: oro pallanuoto femminile, argento basket maschile, bronzo calcio maschile

2008: quarto posto volley maschile (miglior risultato delle squadre presenti)

2012: argento pallanuoto femminile, bronzo volley maschile

2016: argento pallanuoto femminile, argento volley maschile, bronzo pallanuoto maschile

2021: tutte le squadre eliminate ai quarti di finale (volley maschile, volley femminile, basket maschile, pallanuoto maschile, basket 3×3 femminile)

