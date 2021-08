Chiamarlo psicodramma potrebbe sembrare un po’ esagerato, ma nei fatti non lo è. La stampa inglese deve fare i conti con qualcosa che non aveva previsto e dalla grande importanza.

Le Olimpiadi di Tokyo stanno sorridendo come non mai all’Italia nell’atletica leggera, la regina degli sport a Cinque Cerchi. Per il Bel Paese le medaglie d’oro sono cinque in questo singolo sport e il quinto sigillo è arrivato nella Finale della 4×100. I ragazzi della staffetta veloce italiana sono riusciti a realizzare l’impresa di vincere la prova, battendo di un solo centesimo la Gran Bretagna. L’ultima frazione di Filippo Tortu è stata fenomenale e il cronometro dolcissimo per i nostri colori con il nuovo primato nazionale di 37″50.

Un’estate da incubo per i britannici nei confronti sportivi con gli italiani: nell’America’s Cup, nella Finale degli Europei di calcio e ai Giochi. Un sentimento perfettamente rappresentato dal titolo sul sito del Daily Mail: “Not Italy Again! (“Non ancora l’Italia!”).

Scorrendo il resto della rassegna d’Oltremanica si riscontra che il Guardian, dopo aver parlato di una gara da Var perché decisa sul filo di lana, ha lodato la prestazione di Tortu, mentre la BBC onora gli azzurri, giudicando “incredibile” la prova dell’ultimo frazionista. Si può leggere sul sito: “Continua il successo italiano“, riferendosi a quanto accaduto in questi Giochi. E il Sun riassume con il fotofinish e la disperazione britannica l’epilogo.

Per quanto concerne il resto della stampa estera, Marca parla di “Italia come gli Usa“, visti gli stessi ori vinti da parte delle due squadre nell’atletica finora, mentre L’Equipe definisce come “Consacrazione” questo risultato.

Foto: LaPresse