Simone Barlaam era una delle grandi stelle annunciate dell’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo e non ha deluso le aspettative. Il 21enne milanese, che ai Mondiali 2019 collezionò la bellezza di ben cinque titoli, ha vinto la medaglia d’oro nei 50 sl S8, realizzando il nuovo primato paralimpico con il tempo di 24″71.

Il portacolori del Bel Paese, che si era qualificato per l’atto conclusivo con il miglior tempo assoluto, ha innestato una progressione inarrestabile da metà vasca in poi, riuscendo a venire a capo di una concorrenza decisamente agguerrita. Barlaam è rimasto distante dal record del mondo che detiene (24″00), ma ciò non gli ha impedito di agguantare il risultato più atteso, che arriva dopo il 6° posto nei 400 sl a lui molto meno congeniali.

L’azzurro ha preceduto di 28 centesimi il temibile russo Denis Tarasov, mentre il podio è stato completato dall’americano Jamal Hill a 0.48. I primi sette classificati sono racchiusi in un secondo: sebbene si tratti di una gara breve, ciò testimonia comunque un grande equilibrio.

L’avventura in Giappone di Simone Barlaam non finisce qui, anzi l’auspicio è che il meglio debba ancora venire…Il lombardo sarà infatti ancora impegnato nei 100 dorso e 100 farfalla: in entrambe le gare è campione del mondo in carica. Senza dimenticare la staffetta 4×100 sl che nutre velleità davvero importanti.

