Nuoto, Giulia Terzi è argento alle Paralimpiadi nei 400 sl!

I Giochi Paralimpici di Tokyo 2021 vedono arrivare la ventesima medaglia per l’Italia: a conquistarla è Giulia Terzi nei 400 metri stile libero S7 femminile del nuoto. L’azzurra, che in Giappone aveva già contribuito alla medaglia in staffetta, oggi si mette al collo la medaglia d’argento in 5:06.32.

A vincere l’oro è la statunitense McKenzie Coan, prima in 5:05.84, che dopo un lungo testa a testa negli ultimi metri stacca l’azzurra Giulia Terzi, seconda in 5:06.32, a 0.48 dalla vincitrice odierna. Le prime due fanno gara a parte: il bronzo va all’altra statunitense Julia Gaffney, terza in 5:11.89, a 6.05 dalla connazionale.

La classe S7 rientra nella tipologia di classificazione funzionale, rivolta alla disabilità motoria (lesioni midollari, amputazioni, paralisi cerebrale). Appartengono a questa classe sportiva gli atleti che hanno una doppia amputazione o una paralisi di un braccio ed una gamba sullo stesso lato, i nuotatori con il pieno controllo delle braccia e del tronco e con qualche funzione residua alle gambe, gli atleti con paraplegia (livello di lesione midollare L2 – L3).

ORDINE D’ARRIVO 400 STILE LIBERO S13 FEMMINILE

1 4 USA COAN McKenzie Sport Class: S7 0.82 5:05.84

2 5 ITA TERZI Giulia Sport Class: S7 1.02 5:06.32 0.48

3 3 USA GAFFNEY Julia Sport Class: S7 0.58 5:11.89 6.05

4 6 USA LETTENBERGER Ahalya Sport Class: S7 0.69 5:13.55 7.71

5 2 CAN DUCHESNE Sabrina Sport Class: S7 0.84 5:20.59 14.75

6 1 JPN KOIKE Sakura Sport Class: S7 0.59 5:34.12 28.28

7 7 ISR HALEVI Erel Sport Class: S7 1.23 5:44.97 39.13

8 8 MEX SOMELLERA MANDUJANO Naomi Sport Class: S7 0.70 5:54.31 48.47

Foto: LaPresse