Prima svolta per Lorenzo Zazzeri, che nemmeno aveva avuto il tempo per potersi godere il ritorno in Italia per poi scoprire di essere stato derubato della sua borsa in cui erano dentro tutti i suoi ricordi olimpici mentre era passato a salutare i suoi compagni di squadra alla Piscina Bellariva di Firenze.

Un vero e proprio colpo al cuore per il nuotatore azzurro, argento nella 4×100 stile libero, che ha visto molti souvenir del suo soggiorno a Tokyo scomparire, tra cui la GoPro e l’iPad con tutti i video del Giappone. Lo stesso Zazzeri ha registrato un appello chiedendo ai ladri di restituirgli il maltolto.

Nemmeno un’ora fa è arrivata una buona notizia, seppur parziale: in una storia il nuotatore azzurro rende noto che, grazie all’aiuto di alcuni cittadini, è riuscito a recuperare la sua borsa, ritrovata sotto un ponte in riva all’Arno. Erano presenti alcuni effetti personali come il gagliardetto ed il pass gare, ma non la GoPro di Filippo Megli e l’iPad.

Zazzeri ha ringraziato tutti coloro che hanno aiutato nella ricerca della sua borsa, con tanti utenti che hanno ricondiviso le sue parole dando una piccola spinta per il ritrovamento. Ma non è finita: Zazzeri avverte i suoi followers di stare attenti ad eventuali vendite di Samsung S21 5G e delle cuffiette Galaxy Buds; i due strumenti sono in edizione limitata, con i cerchi olimpici: e nel caso dovessero ritrovarsi sul mercato, ci sono parecchie probabilità che si possa trattare degli effetti personali del nuotatore azzurro.

Foto: LaPresse