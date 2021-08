Durante queste Olimpiadi abbiamo visto per l’ultima volta Federica Pellegrini difendere i nostri colori durante la manifestazione a cinque cerchi. La Divina ha ottenuto la sua quinta finale consecutiva nei 200 metri, entrando nel libro dei record; anche senza medaglia, Federica si è confermata per l’ennesima volta come una leggenda del nostro nuoto.

La Pellegrini si è espressa in merito alla sua quinta partecipazione ai Giochi, reputandosi soddisfatta: “Ho vissuto quest’esperienza in maniera serena, ho raggiunto l’obiettivo che mi ero prefissata. E quando ci riesci, vivi il tutto in maniera più tranquilla“.

L’azzurra ha poi raccontato come, assieme ai compagni della delegazione del nuoto, abbiano festeggiato i due ori di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi della giornata di ieri: “Ieri eravamo a Casa Italia in libera uscita, era la prima sera libera dopo le gare. I ragazzi sono ripartiti tutti questa mattina, abbiamo vissuto questo momento incredibile, in 10 minuti abbiamo vinto due medaglie d’oro. È stata una bellissima serata“.

La Pellegrini ha però ancora qualche interesse a Tokyo: l’azzurra è tra i trenta candidati per entrare nella Commissione Atleti del Cio, con soli quattro posti a disposizione. “Ho provato a chiedere qualcosa in giro – sostiene Federica – ma non trapela niente, sapremo tutto il 4 agosto. Primo passo verso quello che farò da grande? Non saprei, ma è un passo importante“.

Foto: LaPresse