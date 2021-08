Nuoto, ISL 2021: i Cali Condors di Dressel in testa dopo la prima parte del match 2. Bene Pinzuti nei 50 rana

Prima parte del match 2 della Regular Season della ISL 2021 che va in archivio. La piscina Scandone di Napoli, dopo aver assistito al primo incontro con gli Aqua Centurions di Federica Pellegrini protagonista, ha visto sfidarsi altre quattro compagini facente parte della Champions League del nuoto. Ci si riferisce ai Cali Condors, agli LA Current, ai Tokyo Frog Kings e ai NY Breakers.

Va sottolineato che, nel caso dell’ultima compagine citata, vi sia stato un caso positivo al Covid che ha fatto dubitare della presenza della formazione americana. Tuttavia, gli atleti sono stati autorizzati a prendere parte alla manifestazione avendo già osservato un periodo di isolamento. Una serata di gare in cui il fuoriclasse Caeleb Dressel si è messo particolarmente in luce tra le fila dei Cali Condors. Il campione statunitense, riferimento assoluto anche alle Olimpiadi di Tokyo, ha fatto vedere grandi cose nella vasca corta partenopea. Dressel si è imposto infatti nei 100 farfalla in 49″03, nei 50 stile libero in 29″86 e nei 50 dorso in 26″67, fornendo inoltre un grande contributo alla causa nelle staffette che tanti punti hanno fruttato ai Condors.

Compagine americana che poi ha potuto contare sui contributi di campionesse del calibro di Kelsi Dahlia nei 100 delfino donne (55″63) e di Lilly King, a segno nei 200 rana in 2’17″86. In questo contento dai tratti fortemente degli States anche il nostro Alessandro Pinzuti si è messo in luce. L’azzurro, facente parte dei Tokyo Frog Kings, è giunto secondo nei 50 rana con il crono di 26″40, preceduto dal compagno di squadra Yasuhiro Koseki (26″27), dimostrando una certa dimestichezza con la distanza.

Al termine dunque del primo giorno di gare dei due previsti per il match 2, i Cali Condors guidano con 331.0 punti davanti agli LA Current (238.0), ai Tokyo Frog Kings (189.5) e ai NY Breakers (139.5).

Foto: LaPresse