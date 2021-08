Nuoto di fondo, orari gare 10 km Olimpiadi Tokyo e quando gareggia Gregorio Paltrinieri

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 proseguono a ritmo sostenuto: il nuoto di fondo, così come accaduto per il triathlon, che prevedeva la frazione a nuoto, parte ad orari quasi antelucani in Giappone, portando addirittura al cambio di data in Italia. La 10 km femminile, che vedrà al via Rachele Bruni, è inserita nel programma di domani, mercoledì 4 agosto, ma scatterà quando in Italia saranno le ore 23.30 di oggi, martedì 3 agosto.

Stesso discorso per la 10 km maschile, che vedrà in gara Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo: la prova è inserita nel programma del 5 agosto, ma partirà quando in Italia saranno le ore 23.30 di domani, mercoledì 4 agosto. Cambio di data e non solo di fuso orario per queste due gare olimpiche.

Diretta tv in abbonamento su Eurosport 1, ed in streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sul canale tv Rai 2. I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky. Di seguito il programma completo del nuoto di fondo alle Olimpiadi di Tokyo.

PROGRAMMA OLIMPICO NUOTO DI FONDO

Martedì 3 agosto, ore 23.30 italiane

10 km femminile (Rachele Bruni)

Mercoledì 4 agosto, ore 23.30 italiane

10 km maschile (Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo)

Diretta tv Eurosport 1, Rai 2

Diretta streaming Eurosport Player, Discovery+, DAZN

Foto: LaPresse