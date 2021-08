Motomondiale, GP Austria 2021: calendario, programma, orari. Guida tv Sky, DAZN e TV8

Il Motomondiale si appresta a disputare da venerdì 13 a domenica 15 agosto il weekend di gara valevole per il Gran Premio d’Austria 2021, undicesimo round della stagione e secondo atto del double header in programma al Red Bull Ring di Spielberg.

Fabio Quartararo punta ad un nuovo podio per avvicinare ulteriormente il titolo iridato, mentre i grandi favoriti per il successo saranno le Ducati e la Suzuki di Joan Mir. Il rookie iberico Jorge Martin, vincitore dell’ultimo GP di Stiria, mette nel mirino un possibile clamoroso bis sullo stesso circuito, ma attenzione alla voglia di riscatto di Marc Marquez e Maverick Vinales.

Tutte le sessioni del weekend di gara austriaco verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Sarà possibile inoltre seguire in chiaro su TV8 qualifiche e gare delle tre classi in differita. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del percorso di avvicinamento all’undicesimo GP della stagione per il Motomondiale.

Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend valevole per il GP d’Austria 2021:

PROGRAMMA WEEKEND GP AUSTRIA MOTOGP 2021

Guida Sky e DAZN

Venerdì 13 agosto

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 11.50-12.20, MotoE, Prove libere 1

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

ore 16.50-17.20, MotoE, Prove libere 2

Sabato 14 agosto

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 11.50-12.20, MotoE, Prove libere 3

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.50, MotoE, E-Pole, diretta

Domenica 15 agosto

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 10.05, MotoE, Gara, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

Guida TV8

Sabato 14 agosto

ore 15.35, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Domenica 15 agosto

ore 14.05, Moto3, Gara, differita

ore 15.25, Moto2, Gara, differita

ore 17.05, MotoGP, Gara, differita

Credit: MotoGP.com Press