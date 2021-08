Un solido ottavo posto per Valentino Rossi. Il nove volte iridato ha così concluso le qualifiche del GP di Gran Bretagna, 12° round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul celebre tracciato di Silverstone, il “Dottore” si è trovato meglio di altre circostanze in sella alla Yamaha, riuscendo a qualificarsi nella top-10 e avendo anche una maggior costanza di rendimento sul passo gara.

“Mi sono divertito molto, amo guidare qui a Silverstone e le sensazioni sono state migliori che altrove“, le parole di Valentino ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo migliorato alcuni aspetti e mi trovo meglio a guidare la Yamaha. Certo, il livello in questa categoria è molto alto e vanno tutti fortissimo, ma sono davvero soddisfatto di essere nella top-10“, ha analizzato il centauro nostrano.

Entrando più nel dettaglio dei miglioramenti fatti, Rossi ha spiegato: “La prima parte di stagione è stata deludente perché soprattutto in gara soffrivo davvero molto con l’anteriore. Devo dire che dall’Austria le cose sono un po’ cambiate e il mio feeling con la M1 è cresciuto. Altro aspetto su cui devo lavorare è la partenza. Avere un buon start sarà determinante“.

VALENTINO ROSSI HA DISPUTATO UNA DELLE MIGLIORI QUALIFICHE DELLA STAGIONE

Buone sensazioni che però dovranno essere confermate in gara: “In MotoGP non si sa mai come andranno le gomme. La scelta non sarà semplice, non resta che attendere“, la chiosa del “Dottore”.

Credit: MotoGP. com Press