Valentino Rossi commenta il primo giorno di attività in quel di Spielberg, circuito che accoglie il decimo atto del Motomondiale 2021. Il portacolori di Yamaha Petronas scende in pista ad un giorno dall’annuncio del suo ritiro al termine di questo campionato.

Il pluricampione italiano ha rilasciato ai microfoni di ‘Sky Sport MotoGP’: “Mi sentivo abbastanza bene ieri sera, è stato commuovente ricevere tanti messaggi dopo la mia conferenza stampa. Sono stato nel letto fino a tardi per rispondere a tutti coloro che mi avevano scritto. Biaggi, Stoner, Lorenzo e molti altri mi hanno scritto e mi ha fatto piacere. Tantissima gente, sportivi, attori e cantanti mi sono stati vicino. Devo ringraziare di cuore tutti”.

Rossi ha continuato con delle considerazioni sulla giornata odierna: “Dopo cinque settimane non è facile tornare in moto. Mi sento molto più leggero, ma non bisogna perdere la concentrazione. Salire in sella ad una MotoGP non è mai facile, serve attenzione. Non ci sono stati cambiamenti dal mio punto di vista dopo l’annuncio di ieri”.

Il portacolori della Yamaha ha chiuso con un commento particolare sulla FP2, condizionata dalla pioggia. “Sull’asciutto è andato tutto bene, ho sempre girato con la soft che non è la nostra gomma. Ho provato due moto diverse, una più simile ad Assen ed una più base. Il passo non è male sull’asciutto, mentre sul bagnato non ero contento del setting della moto. Con l’asfalto umido non abbiamo trazione”.

