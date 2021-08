Valentino Rossi arriva al secondo GP sul Red Bull Ring con la voglia di lavorare per provare a migliorarsi. Il Dottore è consapevole che non sarà semplice fare passi in avanti significativi per avvicinare la top-10 ma, come ha sempre fatto in carriera, non demorderà.

“Dobbiamo lavorare duro per migliorare la velocità e le performance rispetto alla scorsa gara. Sappiamo su cosa lavorare e cosa provare. Puntiamo alla Top 10, questo è il target per questo fine settimana“.

Nel paddock, ovviamente, ha tenuto banco la questione legata a Maverick Viñales che è stato clamorosamente sospeso da Yamaha per l’atteggiamento avuto nella scorsa gara. Una vicenda controversa che nelle ultime ore ha suscitato moltissime polemiche.

Sulla questione è intervenuto anche Rossi: “Situazione triste, per entrambe le parti. Maverick è mio amico e Yamaha il mio team. È una vergogna per tutto il campionato non avere Maverick in pista. Lui è forte, la moto veloce. Spero possano parlare e sistemare per vederlo in gara a Silverstone”.

Foto: MotoGP.com-Presse.