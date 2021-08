MotoGP TV8, orari GP Gran Bretagna 2021: programma FP4 e qualifiche, streaming

Sarà un sabato da “cuori forti” quello che vivremo oggi per il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2021. Sul tracciato di Silverstone le tre classi faranno parlare i cronometri, per andare ad eleggere i tre pole-man che, domani, scatteranno davanti a tutti nelle rispettive gare.

In Moto3 (qualifiche dalle ore 13.35 italiane) tutto sembra portare verso un Romano Fenati grande favorito, con Antonelli, Rossi e Foggia non distanti. I duellanti per il titolo, invece, sono leggermente attardati, con Acosta nono e Sergio Garcia addirittura fuori dalla top14. Passando alla classe mediana (qualifiche dalle ore 16.10) Raul Fernandez parte davanti a tutti, con Remy Gardner di rincorsa, mentre Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio proveranno a inserirsi. Nella classe regina (qualifiche dalle ore 15.10), infine, Fabio Quartararo ha dimostrato di essere in grande spolvero a SIlverstone, ma occhio a Ducati e Marc Marquez.

Guarda il GP di Gran Bretagna di MotoGP live su DAZN

IN TV – Il sabato del Gran Premio di Gran Bretagna sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno trasmesse le differite delle qualifiche delle tre classi. In streaming si potrà seguire su SkyGO, NOW e DAZN, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale a SIlverstone.

LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2021 – MOTOMONDIALE

Sabato 28 agosto

Ore 10.00-10.40 Prove libere 3 Moto3

Ore 10.55-11.40 Prove libere 3 MotoGP

Ore 11.55-12.35 Prove libere 3 Moto2

Ore 13.35-13.50 Qualifiche 1 Moto3

Ore 14.00-14.15 Qualifiche 2 Moto3

Ore 14.30-15.00 Prove libere 4 MotoGP

Ore 15.10-15.25 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 15.35-15.50 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 16.10-16.25 Qualifiche 1 Moto2

Ore 16.35-16.50 Qualifiche 2 Moto2

Differita qualifica tre classi su TV8: ore 17.00

Repliche qualifiche MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 19.30 e 23.00

Repliche qualifiche Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 21.15

Repliche qualifiche Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 18.30

Credit; MotoGP.com Press